به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک‌زاده چهارشنبه شب در جلسه طرح پیشگیری از بیماری‌ها در سالن همایش‌های آموزشگاه بهورزی رفسنجان اظهار داشت: دلیل این افزایش طول عمر ارائه خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی، کاهش مرگ و میر کودکان بین یک تا پنج سال، کاهش مرگ و میر مادران و پیشگیری های عفونی است.

وی فقر فرهنگی و کمبود آگاهی را سبب بوجود آمدن بیماریهای مزمن در گذشته دانست و یادآور شد: حدود 80 درصد از مردم دارای بیماریهای مزمن هستند و 50 درصد مرگ و میر‌‌ به دلیل سکته‌ها، حدود 15 درصد به دلیل سرطان‌ها و سه تا چهار درصد نارسایی‌های کلیه و کبد هستند.

وی تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا با انجام تحقیقات و پژوهش بیماریهای مزمن را در کشور کاهش دهیم.

این مسئول در این زمینه دیابت را مثال زد که هر ساله با بالا رفتن سن و پیرتر شدن جمعیت بر آمار این بیماری افزوده می‌شود و ادامه داد: لازم است برای کاهش بیماری دیابت در کشور تدابیری اندیشیده شود چرا که این بیماری علاوه بر هزینه بر بودن، کیفیت زندگی را نیز برای فرد و اطرافیان پایین می‌آورد.

ملک زاده با تأکید بر اینکه اساس فعالیت‌ها باید بر پایه افزایش سطح آگاهی مردم باشد، تصریح کرد: به جای اینکه به فکر احداث بیمارستانهای بیشتر در هر زمینه ای باشیم و به درمان بیماران بپردازیم لازم است مطالعات و تحقیقات برای پیشگیری از بیماریها انجام شود تا عمر طولانی و زندگی سالم را به مردم هدیه دهیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه در بیشتر کشورها امید به زندگی از 80 سال بیشتر است، افزود: طی چهار سال گذشته همه کشورها بر بیماریهای مزمن قابل پیشگیری متمرکز شده و متعهد شدند که 25 درصد از بیماریهای مزمن را کاهش دهند.

وی تأکیدکرد: برای مطالعه در زمینه بیماریهای مزمن قلبی و عروقی و کلیوی باید به سراغ افراد سالم رفت و با تحقیق بر روی سلامتی این افراد می‌توان به روشهای مبارزه با بیماریهای مزمن پی برد چرا که این بیماری‌ها بین 10 تا 20 سال به صورت نهفته در بدن هستند و فرد از این بیماری بی خبر است.

لزوم تقویت خانه‌های بهداشت در روستاها

ملک زاده بر لزوم تقویت بهورزان در خانه های بهداشت برای آموزشهای بهداشتی برای مردم ساکن روستاها تأکید و تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها، وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله، جنگ تحمیلی و پایین بودن سطح آگاهی، افزایش 22 سال طول عمر و امید به زندگی، یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: طبق بررسی ها در تهران 35 درصد افراد مبتلا به سکته های قلبی زیر 50 سال که 10 درصد از این افراد زیر 40 سال سن دارند. در این میان اگر افرادی‌ که محور خانواده هستند به سکته مبتلا شوند، فاجعه ای برای خانواده‌اش خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: با کار هدفمند بهداشتی در کنترل بیماریهای غیر واگیر می توان عمر و امید به زندگی را در کشور به 80 سال رساند.

ملک زاده همچنین گفت: با توجه به اینکه 80 درصد از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند مطالعات در زمینه های مختلف پزشکی در 342 روستا در حال انجام است.

مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر در رفسنجان راه اندازی شود

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به لزوم راه اندازی مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر در رفسنجان اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می تواند با حمایت وزارت بهداشت و استفاده از سه درصد از بودجه های دانشگاه، مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر را تشکیل دهد.

وی با اشاره به راه اندازی این مرکز در استان گلستان، تصریح کرد: می‌ توان از تجربیات این استان استفاده کرد ضمن آنکه تیمی از گلستان نیز به رفسنجان اعزام خواهیم کرد تا در این مرکز مطالعات و تحقیقات بر روی بیماریهای کبدی و گوارشی، بالینی و روانپزشکی صورت گیرد.

این مسئول ادامه داد: این تحقیقات در 50 دانشگاه علوم پزشکی در سطح کشور در حال انجام است اما در کنار این تحقیقات نیز باید اعتماد ریش سفیدان و مردم را جلب کرد تا به سلامتی خود اهمیت دهند.