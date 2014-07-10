حماس: جان کری شریک نتانیاهو در کشتار کودکان فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "موسی أبومرزوق" یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در پایگاه ارتباط اجتماعی فیس بوک نوشت: "جان کری" وزیر خارجه آمریکا شریک کامل "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اقدامات وحشیانه و کشتار کودکان سرزمین ما است.

وی افزود: کری و نتانیاهو با محکوم کردن حماس به شلیک موشک به سمت اراضی اشغالی ، چشم و گوشهای خود را به روی جنایات و اقدامات وحشیانه علیه فلسطینیها و قتل عام خانواده های فلسطینی توسط موشکهای آمریکایی که به دست صهیونیستها شلیک می شود، بسته اند.