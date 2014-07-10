اردبیل نیازمند 60 مرکز نیکوکاری است/ ادارات مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز زلالی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: توسعه و گسترش شکبه های نیکوکاری از جمله راهبردهای مورد نظر کمیته امداد استان در سال جاری است.

وی افزود: در همین راستا استفاده از پتانسیل دستگاه ها به صورت ویژه دنبال می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان عمده مشارکت ادارات را در کمک به خودکفایی مددجویان با ایجاد زمینه های شغلی خواند و افزود: سیاست کمیته امداد کاهش وابستگی و خودکفایی مددجو است.

زلالی با بیان اینکه در این راستا اعطای تسهیلات مشاغل خانگی به صورت ویژه دنبال می شود، اضافه کرد: سال گذشته 33 هزار و 628 شغل ایجاد شد و برای امسال ایجاد 36 هزار و 628 شغل را در دستور کار داریم.

وی بایادآوری اجرای سه هزار و 769 طرح در سال گذشته ادامه داد: امسال اجرای سه هزار طرح برنامه ریزی شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان خواستار توجه بانک ها به پرونده های دریافت تسهیلات شد و بیان داشت: دو هزار و 200 پرونده در بانک ها در نوبت دریافت تسهیلات است.

وی با بیان اینکه مشاغل ایجاد شده همراه با آموزش است، آموزش 9 هزار و 477 نفر در سال گذشته را یادآور شد.

به گفته زلالی امسال آموزش 9 هزار و 640 نفر در برنامه ریزی ها مورد نظر کمیته امداد است.

وی به هزینه کرد مطلوب تسهیلات اعطایی بانک ها تاکید کرد و بیان داشت: 87 درصد طرح های اجرا شده از سال 87 تا پایان 92 فعال است.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: در همین راستا سال گذشته 44 هزار و 594 بازدید از طرح ها صورت گرفته و امسل 45 هزار بازدید اجرایی خواهد شد.

وی افزود: تعداد مددجویان خودکفا شده طرح های اشتغال زای سال گذشته 9 هزار و 500 نفر است.

به گفته زلالی کمیته امداد در نظر دارد امسال این رقم را به 12 هزار و 700 نفر برساند.