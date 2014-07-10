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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۲

زرگرپور:

آینده اسلام و انقلاب وابسته به قرآن است

آینده اسلام و انقلاب وابسته به قرآن است

اصفهان – خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با بیان اینکه آینده اسلام و انقلاب اسلامی به قرآن وابسته است، گفت: به جرات می‌توان تنها دلیل موفقیت، استمرار و پابرجایی انقلاب اسلامی را رسوخ قرآن در بدنه‌ی آن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول زرگر پور شامگاه گذشته در آیین افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان با بیان اینکه قرآن پاسخگوی تمام نیازهای مادی و معنوی بشری است،‌بیان داشت: رهبر کبیر انقلاب در یکی از نجواهای خود قرآن را تحفه‌ای آسمانی می‌دانستند و همیشه از اینکه به دستورات این هدیه‌ی آسمانی عمل نمی‌شود تاسف می‌خوردند.

وی با بیان اینکه آینده اسلام و انقلاب اسلامی به قرآن وابسته است، ادامه داد: به جرات می‌توان تنها دلیل موفقیت، استمرار و پابرجایی انقلاب اسلامی را رسوخ قرآن در بدنه‌ی آن عنوان کرد.

استاندار اصفهان ایجاد شور و نشاط با مضامین قرآنی در جامعه را ضروری دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای تحقق این امر به ویژه برای جوانان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جهل به قرآن در بین جوانان عامل موفقیت وهابیون و تکفیری ها برای جذب جوانان و رسیدن به اهدافشان خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر این گروه‌های انحرافی با استفاده از جهالت جوانان نسبت به قرآن دارند به اهداف شوم خود جامه‌ی عمل می‌پوشانند.

کد مطلب 2328816

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