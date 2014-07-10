اصلی ترین دغدغه دولت در هدفمندی یارانه ها، صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین همایش روز صنعت و معدن که در شرکت بین المللی نمایشگاه های استان با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه صنعت و معدن و فعالان اقتصادی و مسئولین گلستان برگزار شد، اظهارکرد: ما برای جلوگیری از رکود راهی جز رونق بخش صنعت و معدن نداریم وراهی جز احیاو شادمانی و فعالیت حوزه صنعت نیست ودولت نیز به این موضوع معترف است و پیگیری لازم در این موضوع را دارد.

صنعت در استان در دل یک آمایش صنعتی اتفاق نیفتاده است

وی در ادامه با بیان این که صنعت در استان در دل یک آمایش اتفاق نیفتاده است گفت: در حوزه شهرک های صنعتی بیشترین مشکلات در حوزه زیرساخت ها است و ما باید بخش زیادی از مشکلات را در دل این موانع ببینیم.

صادقو با بیان این که معوقات بانکی از مشکلات مهم صنعتگران استان است اظهار کرد: باید در این زمینه از سمت مدیریت توزیع به سمت مدیریت تولید حرکت کنیم ودر این خصوص تنها منابع دولتی جوابگوی ما نیست ویکی از امیدهای صنعتی در بخش رونق اقتصادی بانک ها هستند.

استاندار گلستان در ادامه تصریح کرد: مانباید با بانک ها به صورت یک طرفه برخورد کنیم و بانک را به عنوان سنگ انداز برای صنعت قلمداد کنیم بلکه این قاعده کلی نیست و وجود این همه صنعت و کارخانجات در استان نشانگر این است که بانک ها همکاری در این زمینه داشته اند.

وی افزود: در میان صنعتگران نیز بخشی بوده اند که وام هایی به نام تولید گرفته و در عرصه های دیگری هزینه کرده اند ولی این هم نباید به پای همه صنعتگران نوشته شود چرا که اکثر صنعتگران استان ما تلاش گران واقعی عرصه تولید هستند و باید همه تلاش کنیم موضوع معوقات بانکی صنعتگران به گونه ای حل شود حتی به قیمت این که دولت از صندوق توسعه ملی برای این کار هزینه کند.

مهلت 5 ساله مشکل معوقات بانکی را حل نمی کند

استاندار بیان کرد: ما قبول داریم که مهلت 5 ساله مشکل معوقات بانکی را حل نمی کند و باید این مساله ریشه ای تر حل شود ودولت می بایست تسهیلاتی از صندوق توسعه برای این کار در نظر بگیرد واین موضوع در حال پیگیری است.

وی در ادامه با بیان این که بنگاه های کوچک واقعیت استان ما است گفت: در زمینه بنگاه های کوچک آماربالایی در استان داریم و از 1085 پروانه ای که در بخض صنعت صادر شده است 4/3 دهم درصد اشتغال 100 نفر به بالا دارد ولی ما در حوزه بحث اشتغال همچنان پایین هستیم .

صادقلو افزود: دولت باید در زمینه ایجاد بنگاه های بزرگ ما را یاری کند و ما در بخش خصوصی نیز باید به دنبال سرمایه گذار باشیم .