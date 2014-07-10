مسائل زیست محیطی در توسعه صنعتی لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الساندرو آمادیو نماینده یونیدو در ایران، شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین همایش روز صنعت و معدن که در شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های استان با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه صنعت و معدن و فعالان اقتصادی و مسئولان گلستان برگزار شد، اظهارکرد: استان گلستان استانی است که اقلیم‌های متفاوتی دارد و صنایع بزرگ ندارد و نوع سرمایه گذاری هایی که باید در این استان اتفاق افتد متفاوت از سایر استان‌ها است.

وی که دومین بار بود به استان گلستان سفر می کرد در ادامه تصریح کرد: وقتی می خواهیم در رابطه با یک سرمایه گذاری مانند سرمایه گذاری در بخش نفت سخن بگوییم همه چیز واضح و روشن است اما وقتی روی سخن ما در رابطه با شرکت های تجاری کوچک تر مانند آن چیزی که در گلستان وجود دارد قضیه متفاوت است.

الساندرو آمادیو افزود:من شرکت های بسیاری از اتحادیه اروپا را می شناسم که علاقمند به سرمایه گذاری در کشور ایران هستند و حتی بر اساس توافق نامه می توانند شرکت هایی را به صورت مشترک با ایران تاسیس کنند و فعالیت مشترک با ایران داشته باشند و من می توانم از این شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران کمک بگیرم.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، در سال ۱۹۶۶ تأسیس و در سال ۱۹۸۵ به یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد.

یونیدو با همکاری ۱۷۲ کشور عضو به عنوان بخشی از نظام ملل متحد، مسئول ترویج توسعه صنعتی در جهان در حالِ توسعه است.

دفتر یونیدو در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۹ با هدف پشتیبانی از اولویت‌های صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه‌ها، ارگان‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات مدنی و تحقیقاتی و هم‌چنین بخش خصوصی افتتاح شدو هدف اولیه یونیدو ارتقا و شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که اقتصاد آنها در حال گذار محسوب می‌شود.

این سازمان به‌طور عمده با دولت‌ها، اتحادیه‌های کسب و کار و شرکت‌های انفرادی کشورهای در حال توسعه کار می‌کند.