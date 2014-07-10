به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی امروز صبح در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدی‌گیلانی که از مقابل مدرسه شهید مطهری انجام شد، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیت‌الله محمدی‌گیلانی جزء چهره‌هایی از نسل اول و دوم انقلاب هستند و بنده نیز کاملا ایشان را می شناسم.

وی افزود: از خدمات ایشان و آثاری که در ایجاد انقلاب و استمرار آن داشتند، آگاه هستم.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آیت‌الله محمدی‌گیلانی در قوه قضائیه، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بسیاری از مسئولیت‌های ضروری دیگر اول انقلاب نقش بسیار موثری داشتند.

باهنر خاطر نشان کرد: ایشان جزء آن کسانی بودند که در ایجاد انقلاب کمک و یار امام راحل بودند و بعد از رحلت امام(ره) جزء پایه های نظام محسوب می شدند.

گفتنی است، مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدی‌گیلانی صبح امروز با حضور بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور از جمله محمدی‌گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، سیدحسن خمینی رئیس دیوان عالی کشور، پورمحمدی وزیر دادگستری، باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، مصباحی‌مقدم نماینده مجلس، بختیاری معاون سیاسی دادستان کل کشور، عباسی وزیر کار دولت دهم، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوی وزیر اطلاعات و همچنین اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.