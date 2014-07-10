مصرف سالانه 800 تن سم در باغات رفسنجان/ آلایندگی مجتمع مس سرچشمه تهدیدی علیه سلامت رفسنجانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری چهارشنبه شب در جلسه طرح پیشگیری از بیماری ها در سالن همایشهای آموزشگاه بهورزی رفسنجان گفت: در رفسنجان 90 هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که مصرف سالانه 800 تن سموم در این باغات که بعضا در نزدیکی منازل مردم هستند، سلامت مردم را تهدید می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر باغات پسته و سمپاشی ها، آلایندگی معدن مس سرچشمه به عنوان بزرگترین معدن مس ایران و خاورمیانه سهم مردم رفسنجان است و بروز سرطانها ناشی از دود این معدن و مصرف سموم کشاورزی بر مردم این شهرستان غالب شده است.

وی با بیان اینکه تحقیقات در زمینه آلایندگی ها و بیماریها می تواند برای پیشگیری، کمک بزرگی به مردم شهرستان باشد، تاکید کرد: طرح ایجاد مرکز تحقیقات بیماریهای واگیر دار در رفسنجان به صورت ملی انجام شود زیرا هزینه‌های شهرستان جوابگو نیست.

فرماندار رفسنجان طرح تحول سلامت را بزرگترین افتخار دولت تدبیر و امید دانست و یادآور شد: این طرح با تلاش نیروهای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حال اجرا است و در مورد هزینه‌ها و هم هتلینگ مراکز درمانی رضایتمندی در شهرستان به وجود آمده است.

ملانوری با اشاره به این نکته که رفسنجان از نخستین شهرستان‌های دارای دانشگاه علوم پزشکی مستقل است، تصریح کرد: خیران این شهرستان در زمینه ساخت دانشگاه‌ها و تجهیزات در کشور پیشتاز هستند.

وی عنوان داشت: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بهترین گروه‌های مدیریتی فعالیت می‌کند و این دانشگاه می‌تواند در زمینه پیشگیری نیز موفق عمل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز در سخنانی اظهار داشت: رفسنجان بیش از 296 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد، 153 هزار نفر در شهر و بقیه در روستاها زندگی می کنند.

علی اسماعیلی ندیمی افزود: 131 هزار نفر از جمعیت شهری رفسنجان در 9 مرکز بهداشتی و درمانی شهری تحت پوشش هستند.

وی بیان داشت: طبق مطالعات کشوری، حدود 8.59 درصد از جمعیت مردم رفسنجان دارای بیماری دیابت و 12.37 نیز دارای بیماری فشار خون هستند.