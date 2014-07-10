گروهک های تکفیری از جوانان به عنوان طعمه برای ارتکاب جنایات خود استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی سران طوایف و بزرگان قبایل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمنان اسلام آنقدر در ذهن جوانان مسلمان نفوذ کرده اند که برخی از آنان به خیال خام شان بر این باور هستند که با کشتن برادر مسلمان خود در جهان آخرت با پیامبر محشور می شوند.

وی افزود: استکبار و صهیونیست با فریب جوانان و نوجوانان مسلمان و به بهانه حمایت از پیامبر اسلام (ص) آنان را وادار به ارتکاب هر جنایتی می کنند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به نقش و وظیفه معتمدان و ریش سفیدان در جامعه گفت: سران، معتمدان و ریش سفیدان قبایل و طوایف مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و در این راستا باید مراقب جوانان و نوجوانان در مقابل دسیسه ها و توطئه های فریبکارانه دشمنان اسلام باشند.

سلیمانی وظیفه آگاه سازی و بصیرت افزایی در جامعه را متوجه نقش علما دانست و گفت: در زمانی که دشمن قصد نفوذ و ایجاد اختلاف از درون مسلمانان را دارد این وظیفه و نقش علما بیش از هر زمان دیگری خطیر تر است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمنان زمانی می توانند نقشه های شیطانی خود را عملی کنند که در درون صفوف متحد مسلمانان اختلاف ایجاد شود و متاسفانه گروهک داعش از درون خانواده اسلامی شکل گرفته است.

سلیمانی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر مکرم اسلام (ص) فرموده است دشمنان از میان جامعه خودت حرکت و دسیسه می کنند.

وی با اشاره به اینکه این گروهک ها مانند کف روی آب هستند افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند عراق از این بحران خارج می شود و ملت مسلمان آن کشور بر تروریست ها پیروز خواهند شد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ما شمه ای از حقیقت بی پایان محمدی (ص) و نبوی است، زیرا انقلاب و امام امت (ره) بودند که نیروهای مسلمان را علیه رژیم اشغالگر قدس بسیج کردند.

آیت الله سلیمانی در جمع سران طوایف استان ابراز داشت: امام امت (ره) انقلاب اسلامی را آورد که مسلمانان را متحد کند تا به دشمنان اجازه ندهند علیه اسلام تحرکی انجام دهند و در همین راستا یک خط مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی به وجود آورد و لذا دشمن تاب و تحمل این موضوع را ندارد.