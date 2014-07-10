اعتبار 20 میلیاردی شهرداری برای پیشبرد اهداف گلپایگان/ تخفيف 20 درصد به متقاضيان پروانه ساختماني تا 25 تيرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بخشي در آيين اختتاميه نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي شهرداري گلپايگان كه چهارشنبه شب در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان برگزار شد، در نشست خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: سال گذشته براي اولين بار در تقويم رسمي كشور روز 14 تيرماه به عنوان روز شهرداري ها و دهياري ها نامگذاري شد و اين رويداد مهمي در كشور بود كه به اين مناسبت همه ساله حداقل يك يادآوري به مردم و به نوعي كاركنان اين مجموعه بزرگ به نامشان وجود دارد.

شهردار گلپايگان افزود: روز 14 تيرماه بهانه اي شد تا ما بتوانيم ارتباط بيشتري با مردم برقرار كنيم و اقدامات و عملكرد مؤثري را كه شهرداري داشته به سمع و نظر مردم برسانيم.

وي از افتتاح سامانه 137 به عنوان يك تحول بزرگ در شهرداري نام برد و تصريح كرد: شهرداري گلپايگان از معدود شهرداري هاي استان بود كه اين سامانه را به صورت 24 ساعته در ارتباط با پيام مردم برقرار كرد كه طي اين مدت بالغ بر 5500 تماس تلفني با اين سامانه برقرار شده است كه بعضاً مشكلاتي كه از چشم ما پنهان بود با تذكر مردم در يك فرايند زماني و در چارچوب مقررات به آن پاسخ داده شد.

بخشي در ادامه با تقدير از خدمات حوزه فرهنگي- اجتماعي و روابط عمومي در راستاي برقراري نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي شهرداري گلپايگان بيان داشت: برقراري نمايشگاه كار بسيار مناسبي بود كه براي اولين بار در استان به وقوع پيوست كه اميد است در آينده نيز شاهد اين اقدامات در شهرستان باشيم.

شهردار گلپايگان با تشريح فعاليت 10 غرفه نمايشگاه شامل: غرفه كودك، فرهنگي- اجتماعي و روابط عمومي، فضاي سبز، مديريت شهري 137، آمار اطلاعات و يارانه، شركت بازيافت، آتش نشاني و خدمات ايمني و سازمان حمل و نقل و يك شركت خصوصي توليد كننده مبلمان شهري افزود: استقبال خوب مردم از اين نمايشگاه و تشويق مسئولين جاي خوشحالي دارد و 5 هزار بازديدكننده طي 5 روز از اين نمايشگاه اميدواركننده براي ما و مجموعه شهرداري است.

وي از توزيع 10 هزار بسته تبليغي، فرهنگي و اقدامات مؤثر فعاليت هاي عمراني شهرداري در قالب پوستر در نمايشگاه خبر داد و افزود: يكي از كارهاي فاخر و ارزشمندي كه سال گذشته به مناسبت روز شهرداري ها در گلپايگان انجام گرفت، تجليل از شهرداران 40 سال گذشته بود كه بسيار مورد توجه مردم قرار گرفت و در سال جاري نيز اقداماتي از جمله حضور در نمازجمعه و ارائه گزارش به مردم پيش از خطبه ها بود.

بخشي در تشريح برنامه هاي روز شهرداري سال جاري اظهار داشت: واگذاري طراحي المان و نماد شهري به مردم و هنرمندان، برگزاري مسابقه پيامكي با موضوع « اگر من شهردار بودم....» ، تخفيف 20 درصد به موديان مالياتي و متقاضيان پروانه ساختماني تا 25 تيرماه، راه اندازي فاز اول شهرداري در پارك جنگلي، خريد لوازم پارك بازي كودكان با نصب كفپوش در آينده نزديك در اين پارك با اعتباري بالغ بر 550 ميليون تومان و كليدخوردن سيستم حسابداري تعهدي با توجه به ظرفيت هاي قوي از سوي سازمان شهرداري ها اين سيستم به صورت آزمايشي در سه شهر كشور كه يكي از آنها گلپايگان است، از جمله برنامه هاي اين مناسبت است.

شهردار گلپايگان با بيان اينكه ناحيه 2 شهرداري به زودي در شمال شهر راه اندازي خواهد شد، افزود: در اين راستا با بهره برداري از اين پروژه شهرداري مي تواند با يك شتاب و توان بيشتر به ساكنان منطقه شمال شهر خدمات رساني کند.

وي با تقدير از تلاش هاي مجموعه مديران شهرداري در مديريت امور فرهنگي و كارشناس روابط عمومي در برپايي اين نمايشگاه بيان داشت: شهرداري انجام خدمات عمراني و رفاهي براي مردم را از وظايف خود دانسته و به جرأت مي توان گفت در يك روز 100 فعاليت در سطح شهر در حوزه هاي مختلف از سوي شهرداري انجام گرفته كه برپايي اين نمايشگاه متجلي بخشي از اين خدمات به مردم است.

بخشي از تهيه كتاب كودكان در زمينه ارتقاي فرهنگ و حقوق شهرنشيني به سفارش شهرداري گلپايگان خبر داد و خاطرنشان كرد: اين كتاب با مشاركت شركت بازيافت تهيه شده كه به كودكان پيش دبستاني و ابتدايي راه هاي مختلف جمع آوري و بازيافت زباله را آموزش مي دهد.

شهردار گلپايگان به تشريح اقدامات انجام گرفته در سال 92 پرداخت و افزود: در سال 92 شهرداري گلپايگان با حمايت شوراي اسلامي شهر با اعتباري بالغ بر 13 ميليارد و 400 ميليون تومان بودجه برنامه هاي خود را عملي ساخت و در سال 93 نيز با اعتبار 15 ميليارد تومان اعتبار پيشنهادي از سوي شوراي اسلامي شهر در صدد پيشبرد برنامه هاي خود با 20 ميليارد تومان اعتبار است.

وي در تشريح برنامه هاي عمراني و خدماتي شهرداري گلپايگان در سال 93 بيان داشت: تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر، طراحي احداث پل چهارم، تكميل زيرسازي، جدول گذاري و انجام روشنايي با اعتباري بالغ بر يك ميلياردتومان در بلوار صنعت محور گلپايگان- خوانسار، ادامه احداث بلوار سلمان فارسي تا شهرك الوند و احداث دو ميدان مقابل اداره راهنمايي و رانندگي و مسكن مهر، تكميل عمليات بلوار امام رضا (ع) از جمله این طرح ها است.

وی در ادامه افزود: بهره برداري از پل سوم، ترميم جداول و آسفالت معابر شهرك الوند، تكميل پياده روسازي خيابان سيدالسادات و خيابان شهيد رجايي و خيابان امام حسين (ع) حد فاصل سه راه آيت اله غفاري تا پل تاريخي، تكميل پايگاه چندمنظوره مديريت بحران، توسعه فضاي سبز به ميزان 25 مترمربع براي هر نفر، احداث پارك بازي و محله اي در شهرك الوند، عمليات جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب تا ميزان 100 درصد تا آينده نزديك، پارك بازي بوستان محلي در صفائيه، تكميل سنگ فرش بازار، تكميل موزه شهدا و ساخت موزه مردم شناسي، ساخت بوستان در آرامستان متروكه كاظم آباد و تعريض خيابان شهيد مطهري از جمله برنامه ها و پروژه هاي شهرداري در سال 93 خواهد بود.

شهردار گلپايگان در پاسخ به سوالات خبرنگاران پيرامون عدم بهره برداري از كارخانه بازيافت، اظهار داشت: در اين راستا با تعيين محل مورد نظر در كيلومتر 7 جاده خم پيچ و صدور مجوز از طرف سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي، بهداشت محيط و ديگر دستگاه هاي ذيربط در روند فرايند بهره برداري قرار گرفته كه اميد است با رفع برخي از مشكلات از جمله مواردي كه اهالي منطقه اظهار مي دارند اين كارخانه در جهت بازيافت زباله به زودي فعاليت خود را آغاز کند.

وي در پايان با تقدير از كليه شهروندان در همكاري با مجموعه شهرداري از آحاد مردم در خصوص تفكيك زباله از مبدأ، رعايت حقوق و فرهنگ شهروندي در ممانعت از ايجاد سدمعبر در پياده روها و حفاظت و نگهداري از المان هاي شهري و تجهيزات عمومي درخواست مساعدت و همكاري كرد.