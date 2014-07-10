ریشه اصلی مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین همایش روز صنعت و معدن که در شرکت بین‌المللی نمایشگاه‌های استان برگزار شد اظهار کرد: اقتصاد ما به علت وابستگی به نفت همیشه در کنار خود دریایی را می‌دید که این دریا باید اتصالش به اقتصاد ما قطع شود تا اقتصاد کشور متکی به آن چه که توان خودش است بشود.

امام جمعه گرگان در ادامه گفت: برای پویا ترشدن اقتصاد باید دولت کمتر در بخش اقتصادی دخالت کند و تنها به آماده‌سازی بستر برای فعالیت تولید گران و صنعتگران بسنده کند ووقتی بستر ها آماده شد پویایی نیز رخ می دهد و در این زمینه پشتیبانی همه جانبه دولت نیاز است.

آیت الله نورمفیدی در ادامه با بیان این که پشتیبانی و حمایت از اقتصاد و صنعت نیز باید با برنامه باشد گفت: در سال های گذشته حمایت همه جانبه از صنعت خودرو صورت گرفت ولی امروزه صنعت خودروی ما در کجا قرار دارد و آیا ما سهمی از خودرو در بازارهای جهانی داریم؟! جز آن که هر روز خودروهای داخلی با کیفیت پایین تر و قیمت بالاتر عرضه می شود.

وی تصریح کرد: دولت امروز با سیاست هایی که داشته است توانسته تاحدی تورم را مهار کند ولی مشکل امروز اقتصاد ما رکود است که دولت باید بتواند با برنامه ریزی درست کشور را از حالت رکود خارج کند.

امام جمعه شهرستان گرگان در ادامه افزود: از سال 84 تا 92 طبق اخبار و اطلاعات 5 هزار میلیارد برای ایجاد اشتغال در استان هزینه دشه است اما ما هرچه بیشتر کنکاش می کنیم کمتر اثری از ایجاد اشتغال در استان می بینیم و کسی نیز پاسخگو نیست که این 5 هزار میلیارد در کجا هزینه شده است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: باید با هدررفت منابع در استان برخورد شود و سرمایه هاو منابع اعتباری استان در بخش های صنعت، گردشگری و کشاورزی هزینه شود تا استان به رشد و شکوفایی لازم برسد.