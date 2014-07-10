هشت گروه جهادی به مناطق محروم نکا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی پورقربان صبح پنجشنبه در حاشیه اردوی جهادی دانشجویان اظهار داشت: حرکت دانشجویان در استقبال از اردوهای جهادی در راستای توسعه وگسترش فرهنگ جهادی در جامعه است .
وی افزود: با برگزاری و شرکت در اردوی جهادی می توان فرهنگ صحیح جهادی را در مناطق محروم عرضه کرد و تداوم اردوی جهادی دانشجویان خودکفایی مناطق را به همراه خواهد داشت.
پور قربان مهمترين بخش از فعاليتهاي اين گروهها را در بخش عمراني ساخت و ساز و مرمت بناها و نيز در بخش فرهنگي و آموزشي به راهاندازي کلاس های قرآن ، احکام ، خیاطی ، قالی بافی ، طراحی ، نقاشی ، رایانه ، زبان انگلیسی و در بخش کلاسهاي ورزشي به آموزش تکواندو ،کاراته و رزمی اشاره کرد.
به گفته اين مسئول اين تيم های اعزامي جهادي به روستاهاي سوته خیل، کفرات، ابچین، رودبار محله ، زیارتکلا ،کچپ محله ،کارکم ، خرم چماز، درزی کلا و لایی رودبار اعزام می شوند.
وی اضافه کرد: ترویج، آموزش و مبارزه با آفات محصولات کشاورزی از جمله عملکردها و اقدامات دانشجویان در حوزه کشاورزی روستاها است.
پور قربان ادامه داد: تیم های جهادی همچنین در عرصه بهداشتی و مامایی به پذیرش بیماران در روستاها می پردازند.
دبیر گروه اردوهای جهادی نکا بهبود و غنیسازی اوقات فراغت جوانان، کمک به توسعه سازندگی و اشاعه فرهنگ کار و تلاش با بهرهگیری از روحیه بسیجی از مهمترین اهداف اردوهای جهادی برشمرد.
پور قربان با اشاره به اعزام 12 گروه جهادی در سال گذشته بیان کرد: 180دانشجو در قالب 12گروه براي اجراي پروژههاي عمراني، فرهنگي و آموزشي سال گذشته به مناطق محروم هزارجريب نکا اعزام شدند که به مدت 15 روز در اين طرح اجراي برنامه داشتند.
نکا - خبرگزاری مهر: دبیر گروه اردوی جهادی نکا با اشاره به اعزام دانشجویان به مناطق محروم بخش هزارجریب تصریح کرد: 8 گروه جهادی در تیم های 15 الی 17 نفره از آغاز ماه مبارک رمضان تا پایان شهریور ماه به مناطق محروم هزارجریب اعزام می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، نقی پورقربان صبح پنجشنبه در حاشیه اردوی جهادی دانشجویان اظهار داشت: حرکت دانشجویان در استقبال از اردوهای جهادی در راستای توسعه وگسترش فرهنگ جهادی در جامعه است .
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