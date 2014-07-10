هشت گروه جهادی به مناطق محروم نکا اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی پورقربان صبح پنجشنبه در حاشیه اردوی جهادی دانشجویان اظهار داشت: حرکت دانشجویان در استقبال از اردوهای جهادی در راستای توسعه وگسترش فرهنگ جهادی در جامعه است .



وی افزود: با برگزاری و شرکت در اردوی جهادی می توان فرهنگ صحیح جهادی را در مناطق محروم عرضه کرد و تداوم اردوی جهادی دانشجویان خودکفایی مناطق را به همراه خواهد داشت.



پور قربان مهم‌ترين بخش از فعاليت‌هاي اين گروه‌ها را در بخش عمراني ساخت و ساز و مرمت بناها و نيز در بخش فرهنگي و آموزشي به راه‌اندازي کلاس های قرآن ، احکام ، خیاطی ، قالی بافی ، طراحی ، نقاشی ، رایانه ، زبان انگلیسی و در بخش کلاس‌هاي ورزشي به آموزش تکواندو ،کاراته و رزمی اشاره کرد.



به گفته اين مسئول اين تيم های اعزامي جهادي به روستاهاي سوته خیل، کفرات، ابچین، رودبار محله ، زیارتکلا ،کچپ محله ،کارکم ، خرم چماز، درزی کلا و لایی رودبار اعزام می شوند.



وی اضافه کرد: ترویج، آموزش و مبارزه با آفات محصولات کشاورزی از جمله عملکردها و اقدامات دانشجویان در حوزه کشاورزی روستاها است.



پور قربان ادامه داد: تیم های جهادی همچنین در عرصه بهداشتی و مامایی به پذیرش بیماران در روستاها می پردازند.



دبیر گروه اردوهای جهادی نکا بهبود و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، کمک به توسعه سازندگی و اشاعه فرهنگ کار و تلاش با بهره‌گیری از روحیه بسیجی از مهم‌ترین اهداف اردوهای جهادی برشمرد.



پور قربان با اشاره به اعزام 12 گروه جهادی در سال گذشته بیان کرد: 180دانشجو در قالب 12گروه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني، فرهنگي و آموزشي سال گذشته به مناطق محروم هزارجريب نکا اعزام شدند که به مدت 15 روز در اين طرح اجراي برنامه داشتند.