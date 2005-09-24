مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد با هر گونه نتيجه گيري و يا ارزيابي پيش از تكميل نتايج تحقيق بين المللي مربوط به پرونده ترور حريري مخالفت كرد.



- ارتش اسرائيل شليك اولين راكت ازنوار غزه پس از عقب نشيني نظاميان اين رژيم از اين منطقه را اعلام كرد.

- رژه نظامي حماس به فاجعه تبديل شد بر اثر انفجار يك خودرو در جريان اين مراسم در اردوگاه جباليا در غزه دستكم 10 تن كشته و 85 تن ديگر زخمي شدند.



- اوتوشيلي وزير كشور آلمان شب گذشته براي ديدار با مقامات امارات وارد ابوظبي شد.



- اتحاديه اروپايي خواستار تقويت همكاري با كشورهاي عربي در زمينه مبارزه با تروريسم شد.



- دادگاه استنياف شهر كپنهاگ يك نظامي دانماركي را به اتهام افشاي برخي اسناد درباره عراق به روزنامه ها به 4 ماه زندان محكوم كرد.

- سه مبارز عضو جنبش جهاد اسلامي به ضرب گلوله نظاميان اسرائيلي در كرانه باختري كشته شدند كه ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين اين اقدام اسرائيل را محكوم كرد و آن را غيرقابل توجيه و خطرناك خواند.



-وزيران دارايي كشورهاي گروه هفت كه قدرتمندترين كشورهاي جهان از نظر اقتصادي هستند نشست خود را در واشنگتن آغاز كردند. هدف از اين نشست هماهنگ كردن سياست ها براي مقابله با افزايش احتمالي بهاي نفت در صورتي كه توفان ريتا منجر به بروز خرابي و خسارت هايي در مراكز نفتي و پالايشگاهي آمريكا شود، اعلام شده است.

