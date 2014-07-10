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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

قوانلو:

بسته حمایتی تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود

بسته حمایتی تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود

گرگان- خبرگزاری مهر: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: به گفته رییس جمهور بسته حمایتی از تولید تا پایان تیرماه نهایی می شود و سرمایه در گردش مناسب با کمک بانک ها انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو، شامگاه چهارشنبه در در نوزدهمین همایش روز صنعت و معدن که در شرکت بین المللی نمایشگاه های استان با حضور جمع کثیری از فعالان حوزه صنعت و معدن و فعالان اقتصادی و مسئولین گلستان برگزار شد، اظهارکرد: نامگذاری روز صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا به مهم ترین بخش اثرگذار در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نگاهی اندیشمندانه شود. عرصه ای که با تحرک آن می توان به پویایی سایر بخش های اقتصادی کشور امیدوار بود.

وی تصریح کرد: شما تولید کنندگان در سال های اخیر روزهای خوبی را پشت سرنگذاشته اید و امروز تجلیل از تولید کنندگان و صنعتگرانی است که با مشقت این سال ها را پشت سرگذاشته اند.

قوانلو افزود: حضور دو تولید کننده از استان گلستان در سال جاری به عنوان تولید کننده نمونه کشوری نوید روزهای خوب و افق روشن در توسعه صنعت  استان است و همه باید با کمک هم رونق اقتصادی ایجاد شده در جامعه را ارتقا دهیم.

وی در ادامه با بیان این که رشد اقتصادی در جامعه در کشور از منفی امروز به صفر رسیده است گفت: پیش بینی بانک جهانی رشد یک و نیم درصدی را در اقتصاد در سال 93 و 94 را در نظر گرفته است و امیدواریم این موضوع محقق شود و ما اثرات این رشد را در استان گلستان نیز مشاهده کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در ادامه بیان کرد: آمارها در تجارت خارجی گلستان از رشد 13 درصدی نسبت به سال گذشته حاکی است و امیدوار هستیم تا این رشد در تمام طول سال ادامه یابد.

کد مطلب 2328838

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