به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقرعبادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درحال حاضر 95 درصد روستاهای استان با کمبود آب مواجه هستند که خشکسالی های اخیر باعث کاهش آب سفره های زیرزمینی استان شده است.

وی با بیان اینکه انتقال آب اولویت مهم خراسان جنوبی است، افزود: تاکنون مطالعات فاز اول طرح انتقال آب از سد دوستی مشهد انجام شده است.

حجت الاسلام عبادی اظهار کرد: خراسان جنوبی دورترین نقطه به منابع آبی در کشور است که با توجه به اینکه این استان از یک جایگاه استراتژیک برخوردار است رفع این مشکل باید مورد توجه قرار گیرد.

وی به اهمیت موضوع آب برای تقویت مرزها اشاره کرد و افزود: آب برخی از روستاهای استان به خصوص روستاهای مرزنشین که به لحاظ استراتژیک و امنیتی از اهمیت بالایی برخوردارند با تانکر تامین می شود و این موضوع نیازمند اقدامات جدی و عملیاتی از سوی دولت است.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه در خصوص طرح انتقال آب با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور دیدار و مشکلات استان را مطرح کردم، افزود: هنوز دولت برنامه جامعی برای انتقال آب به استانهای کم آب ندارد و تکلیف در این رابطه روشن نیست.

مطالعات فاز اول طرح انتقال آب از سد دوستی مشهد به اتمام رسید

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درحال حاضر سرگردانی در خصوص انتقال آب به خراسان جنوبی برطرف شده است، اظهارکرد: وزارت نیرو قول داده است که ظرف شش ماه آینده تکلیف انتقال آب به استان را روشن کند که امیدواریم وزارت نیرو در خصوص انتقال آب به استان پیگیر شود.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه مطالعات فاز اول انتقال آب از سد دوستی مشهد به اتمام رسیده است، بیان کرد: دولت برنامه دارد که به دلیل کاهش منابع آبی سد دوستی مشهد، آب را از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان خریداری و به این سد انتقال دهد که انتقال آب از سد دوستی مشهد منبع آب مطمئنی برای خراسان جنوبی نیست.

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف ادامه داد: انتقال آب از کشور تاجیکستان و ازبکستان نیز به اما و اگرهایی وابسته و قطعی و ملی نیست.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه اگر انتقال آب در صورت حمایت دولت از سد دولتی تامین شود این آب قابل شرب و بهترین نوع آب است و قابل مقایسه با آب دریای خزر و عمان نیست ولی به اما و اگرهایی وابسته است و تضمین شده نیست.

نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در پایان یادآور شد: راهکار برون رفت از بحران کم آبی مدیریت صحیح در مصرف سفره های آبی، مکانیزه شدن صنعت آبیاری، کشاورزی و صرفه جویی در مصرف آب شرب است.