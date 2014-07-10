تغییرات نرخ 39 ارز اعلام شد/ هر دلار بانکی 2584 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ دولتی دلار آمریکا را برای امروز پنج شنبه 25839 ریال، پوند انگلیس را 44322 ریال و یورو را نیز 35262 ریال تعیین کرد.

فرانک سویس 29012 ریال، کرون سوئد 3805 ریال، کرون نروژ 4200 ریال، کرون دانمارک 4731 ریال، روپیه هند 433 ریال، درهم امارات متحده عربی 7035 ریال، دینار کویت 91531 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26180 ریال، یکصد ین ژاپن 25452 ریال، دلار هنگ کنگ 3335 ریال، ریال عمان 67097 ریال، دلار کانادا 24261 ریال، راند آفریقای جنوبی 2418 ریال، لیر ترکیه 12200 ریال، روبل روسیه 762 ریال، ریال قطر 7098 ریال، یکصد دینار عراق 2220 ریال، لیر سوریه 173 ریال، دلار استرالیا 24295 ریال، ریال سعودی 6890 ریال، دینار بحرین 68521 ریال، دلار سنگاپور 20821 ریال و ده روپیه سریلانکا 1985 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت یکصد روپیه نپال 26645 ریال، یکصد درام ارمنستان 6343 ریال، دینار لیبی 21399 ریال، یوان چین 4169 ریال، یکصد بات تایلند 80341 ریال، رینگیت مالزی 8156 ریال، یکهزار وون کره جنوبی 25538 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14091 ریال، افغانی افغانستان 457 ریال، منات آذربایجان 32942 ریال، یکهزار روبل بلاروس 2523 ریال، سومونی تاجیکستان 5228 ریال و بولیوار ونزوئلا 4107 ریال است.