جمعه پرهیاهو در 10 گالری تهران 

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه 20 تیرماه علیرغم تعطیلات تابستانی برخی گالری های تهران، 10 گالری آثار تازه ای را به نمایش خواهند گذاشت.

گالری آن

گالری آن روز جمعه 20 تیرماه در اختیار آثاری از پیمان شعفی قرار می گیرد. او در این نمایشگاه مجموعه ای از بوم‌های سه‌بعدی و مینمال خود را به نمایش خواهد گذاشت. آثاری که به گفته او شکل پازل دارند و بدون هر نقش و طرحی تنها با رنگهای صدفی و شفاف کار شده و البته خودش مایل است آنها را اینستالیشن بنامد چراکه از حالت نقاشی خارج شده است.

این نمایشگاه تا یکم مردادماه در گالری آن به نشانی ونک، خیابان سئول، شماره ۴۴ آماده بازدید علاقه مندان است.

گالری آران

گالری آران نیز روز جمعه 20 تیرماه، میزبان نمایشگاهی از نقاشی های شهرام انتخابی است. این نمایشگاه با عنوان «عصر حیوانات» به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

گالری آران در خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک ۱۲واقع شده است.

گالری طراحان آزاد

روز جمعه 20 تیرماه گالری طراحان آزاد پذیرای نمایشگاهی با عنوان «jabeja.ir.ca» است. این نمایشگاه تا 25 تیرماه پذیرای علاقه مندان است.

گالری طراحان آزاد در میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس واقع است.

گالری شیرین

در گالری شماره یک شیرین، نقاشی های ایمان ابراهیم پور با عنوان «اندوه زیبا» روی دیوار می رود و در گالری شماره 2 نیز نمایشگاه نقاشی های حسین قورچیان با عنوان «غول شهر» برپا می شود.

این دو نمایشگاه تا 25 تیرماه در گالری شیرین به نشانی ولنجک خیابان 18 پلاک 9 ادامه خواهد داشت.

گالری الهه

گالری الهه از روز جمعه 20 تیرماه میزبان پنجمین سالانه هنر معاصر پرسبوک است.

دراین نمایشگاه آثاری از نیکزاد عربشاهی، حامد بهروزکار، پریچهر طیبی، تورج صابری وند، شهرناز زرکش، راحله زمردی نیا، عاطفه خاص، تارا گودرزی و محمود مکتبی به نمایش درمی آید.

این نمایشگاه تا 30 تیرماه در گالری الهه واقع در بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام، بن بست امینی، شماره ۳ پذیرای علاقه مندان است.

گالری اعتماد

راشین تیموری، مهتا ثقفی، سمین جلیلیان، شبنم جهان شاهی و آذرخش عسگری هنرمندانی هستند که آثارشان را روز جمعه 20 تیرماه در گالری شماره یک اعتماد به نمایش خواهند گذاشت.

این نمایشگاه از تا 30 تیرماه ادامه خواهد داشت.

در گالری شماره دو اعتماد نیز آثار مژده سجادی و بهار طاهری به نمایش درمی آید که تا 31 تیرماه ادامه دارد.

گالری اعتماد در نیاوران، میدان یاسر، خیابان صادقی، خیابان بوکان، شماره 4 واقع است.

گالری هفت ثمر

در گالری هفت ثمر از جمعه 20 تیرماه نمایشگاه گروهی نقاشی برپا می شود.

پرستو آقایی، سمیرا اکبری، پریسا امامی، سحرناز جعفری، الناز رفیعی زاده، آیدا صبوری، مریم فریدی و نگار نقوی هنرمندانی هستند که آثارشان را دراین نمایشگاه پیش روی مخاطبانشان می گذارند. این نمایشگاه تا 25 تیرماه برپاست.

گالری هفت ثمر در خیابان مطهری،کوه نور، کوچه پنجم پلاک 8 واقع است.

گالری جرجانی

گالری جرجانی جمعه پذیرای نمایشگاه چیدمان شامل آثار نیاز و نساء آزادی خواه است.

نمایشگاه این دو هنرمند با عنوان «بالاخره هر آغازی فقط ادامه ای است» برپا می شود.

این نمایشگاه تا 30 تیرماه در گالری جرجانی به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی، کوچه خیام، پلاک 4 برپاست.

گالری هوم

گالری هوم روز جمعه 20 تیرماه میزبان نمایشگاه آثار یک هنرمند آمریکایی شرق تبار، خورشید عالم سلیم است.

نمایشگاه آثار او تا 31 تیرماه ادامه دارد.

گالری هوم در خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی بیمارستان تهران کلینیک، کوچه چهارم، پلاک 2 واقع شده است.

گالری زیرزمین دستان

مینو عمادی نمایشگاهی از آثار نقاشی خود را با عنوان «آر.بی. وای» روز جمعه 20 تیرماه به گالری زیرزمین دستان می برد.

این نمایشگاه تا 28 تیرماه در این گالری به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6 ادامه دارد.