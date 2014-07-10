فعالیت سه هزار مرکز فرهنگی در مازندران/ غنی سازی اوقات فراغات مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیمی صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان بیان داشت: بجای اینکه بیاییم افراد را نمازخوان کنیم باید به فکر نگهداری از نمازخوانانی که داریم باشیم زیرا آنها خود بهترین مبلغمان خواهند بود.

وی بیان داشت: افراد امروز نیاز به تبلیغات دارند و بدون جلب توجه نمی توان گرایش جوان را عوض کرد و اگر بخواهیم با تهاجم مقابله کنیم باید جایگزینی برای آن بیابیم

مریم جمشیدی معاون استاندار مازندران در امور بانوان و خانواده نیز گفت: امروز با یک گوشی 300 هزار تومانی جوانان می توانند به تمامی شبکه های اجتماعی متصل شوند و این فضاها وجود دارند و ما نمی توانیم منکر آن شویم.

وی تاکید کرد: پس باید برای جوانمان کلاسهای آموزشی استفاده صحیح از این فضاها را برگزار کنیم تا جوانان آگاهانه با مسائل پیش رویشان برخورد کنند.

وی یادآور شد: همچنین با برگزاری برنامه ها، جنگ های شاد و بی مناسبت، راه اندازی تورهای مازند گردی و ...جوانان را در کنار خود نگه داریم و به آموزش آنها در خلال همین برنامه ها بپردازیم.

شعبانی معاون آموزش و پرورش مازندران نیز به مشکلات حوزه فراغت اشاره کرد و کمبود فضا، اعتبار و نبود نیروی متخصص را از جمله مسائل بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه، آغاز تابستان در واقع یک زنگ خطر است گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت باید جلسات مربوطه را از اردیبهشت برگزار کنیم زیرا اکنون در تیرماه همه برای اوقات فراغتشان در تابستان برنامه ریزی کرده اند.

وی گفت: در حوزه اوقات، فراغت غنی سازی اوقات فراغت مورد توجه باید باشد و نه صرف پر کردن آن.