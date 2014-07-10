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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۵

در اقدامی بشر دوستانه/

سفره های رحمت در جاده های جنوبی سیستان و بلوچستان گسترانیده شد

سفره های رحمت در جاده های جنوبی سیستان و بلوچستان گسترانیده شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: امدادگران شهرستان سراوان با برپایی سفره های رحمت و افطاری در جاده های جنوبی استان به کمک رانندگان و افراد بازمانده در راه های مواصلاتی شتافتند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان سراوان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این طرح بشر دوستانه جمعیت هلال احمر این شهرستان با توزیع غذا در محور های مواصلاتی و مساجد بین راهی برای اطعام رانندگان و مسافران بین راهی اقدام کرد.

بهمن دهواری بیان داشت: در همین راستا به منظور اجرای سنت حسنه افطاری و برخورداری از برکات این ماه مبارک امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان سراوان علاوه بر کمک به مسافران و رانندگان نسبت به توزیع غذا در بین محرومان و همچنین تعدادی از بیماران در بیمارستان ها نیز نیز اقدام کردند.

وی افزود: طرح سفره های رحمت تا پایان ماه مبارک رمضان و با هدف کمک به محرومان و نیازمندان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سفره های افطاری همه روزه در مساجد شهرستان سراوان برپا می شود ادامه داد: در این مراسم روزه داران و مردم نیک اندیش سراوان قبل از افطار به تناسب تمکن مالی با سبدهای غذایی در نزدیک ترین مسجد محله حاضر شده و به برکت سفره های افطاری می افزایند.

کد مطلب 2328847

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