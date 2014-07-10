هلاکت 3 سرکرده جبهه النصره در حومه قنیطره/ 17 کشته و دهها زخمی قربانی حملات تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره از هلاکت سه نفر از سرکردگان خود در درگیری با ارتش سوریه در حومه قنیطره خبر داد.

این در حالی است که منابع امنیتی از تشدید عملیات ارتش سوریه علیه گروههای تروریستی در حومه قنیطره، حمص و ادلب خبر دادند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز اعلام کرد که بر اثر حمله وحشیانه تروریستها به روستای "خطاب" واقع در حومه "حماه" در ساعات اولیه صبح امروز 14 نفر از ساکنان این روستا از جمله چند زن و کودک کشته شدند.

رئیس پلیس استان حماه در این خصوص اظهار داشت: تروریستها با حمله به روستای خطاب در اقدامی وحشیانه 14 نفر را از جمله 7 زن و کودک را قتل عام کردند و پس از آن اقدام به تکه تکه کردن اجساد قربانیان کردند.

همچنین منابع امنیتی از کشته شدن سه سه شهروند سوری و زخمی شدن دهها نفر دیگر در استان سویداء و ریف دمشق توسط تروریستها خبر دادند.