همایش تاثیر زمانه در صدور روایات رضوی برگزار می­ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محورهای این همایش عبارتند از:

1.بازشناسی تأثیر جریان‌های فکری در میراث حدیثی امام رضا(ع)

2.بازشناسی تأثیر جریان‌های سیاسی در میراث حدیثی امام رضا(ع)

3.بازشناسی تأثیر جریان‌های انحرافی در میراث حدیثی امام رضا(ع)

4.بازشناسی تأثیر باورهای اخلاقی در میراث حدیثی امام رضا(ع)

5.بازشناسی تأثیر باورهای اعتقادی در میراث حدیثی امام رضا(ع)(مسئله امامت)

6.حضور امام رضا (ع) در مرو و تأثیر آن در احادیث راویان خراسان(شیعه و سنی)

7.نقش راویان عصر امام رضا(ع) در انتقال میراث حدیثی رضوی(ع)

8.چگونگی ارتباط امام رضا(ع) با اصحاب و یاران ( کوفه، بغداد، قم، خراسان)

9.ویژگی­های اختصاصی اصحاب امام رضا(ع) در نقل روایت

10.تفاوت آموزه‌­های حدیثی امام رضا(ع) در مدینه و مرو

محققان می توانند با شرکت در این همایش بر غنی سازی تلاش­های حدیثی در این عرصه سهیم باشند.

هدایا و جوایز:

نفر اول: کمک هزینۀ سفر عمره (بیست میلیون ریال)

نفر دوم و سوم: کمک هزینۀ سفر هوایی به عتبات عالیات (ده میلیون ریال)

نفر چهارم تا ششم: کمک هزینۀ سفر زمینی به عتبات عالیات (هفت میلیون ریال).

نشانی دبیرخانه: قم، بلوار ۱۵ خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (ص پ ۳۴۱۸-۳۷۱۸۵). شماره تماس: ۰۲۵۳۷۱۷۶۲۰۸ – ۰۲۵۳۷۱۷۶۲۸۵و پست الکترونیک ارتباطی: hrazavi@hadith.net