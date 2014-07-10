به گزارش خبرنگار مهر، رضا پیامنی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن مهر خرم آباد اظهار داشت: 500 واحد از فاز سوم مسکن مهر شهرستان خرم آباد آماده بهره برداری است و فقط پایان کارهای آن بایستی توسط شهرداری خرم آباد صادر شود.

وی بیان داشت: مشکلی که در واحدهای فاز سه مسکن مهر خرم آباد وجود دارد بحث پارکینگ آنها است مطابق ضوابط شهرداری به ازای هر 100 متر زیربنا باید پارکینگ تعبیه شود.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان گفت: ما در این فاز 16 پارکینگ پیش بینی کرده بودیم که به علت وجود مشکلاتی در طراحی نقشه ها خروجی پارکینگ ها وضعیت مناسبی نداشت.

پیامنی افزود: با اصلاحات صورت گرفته تعداد پارکینگ ها را به 14 عدد کاهش دادیم و این امر باعث شده است شهرداری بابت آن دو پارکینگ ما را ملزم به پرداخت جریمه کند.

وی نداشتن تاییدیه آسانسور واحد های فاز سوم مسکن مهر خرم آباد را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و اضافه کرد: در استان لرستان تنها چهار شرکت نصب آسانسور وجود دارد که این تعداد توانایی پوشش آسانسورهای کل استان را ندارند و به همین منظور روند تهیه آسانسور حداقل سه ماه به طول می انجامد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان خواستار افزایش تعداد شرکت های نصب آسانسور و همچنین افزایش تعداد بازرسان در این زمینه شد.