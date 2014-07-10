پنجره واحد به مفهوم علمی خود در اردبیل دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی در اردبیل تصریح کرد: اینکه در پنجره واحد مشکلات واحدهای صنعتی به صورت اجماع از سوی تمامی دستگاه های دخیل بررسی شود ایده ای است که اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: چون این طرح به لحاظ قانونی در کشور تعریف نشده است بنابراین در عمل نمی تواند موفق باشد.

عاملی نمونه اجرای این طرح در دستگاه هایی مثل گمرک را مغایر با تعریف علمی روز دنیا از این مقوله دانست و افزود: تحقق پنجره واحد نیامند اختیارات قانونی دستگاه های حاضر در آن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از برگزاری جلسات هفتگی بررسی طرح های صنعتی استان خبر داد و اضافه کرد: این جلسات در نظر دارد مشکلات واحدها را رصد کرده و فرآیند آن را مالکیت کند.

وی با بیان اینکه 200 واحد صنعتی در استان تعطیل شده است، ادامه داد: در پی بررسی مشکلات واحدها فقط 13 مورد از رکود خارج شده است.

عاملی بیان داشت: برخی واحدها نیز در حال تعیین تکلیف است و مشکلات مالی، حقوقی و فنی آن ها بررسی می شود.