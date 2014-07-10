بازارچه رمضان در همدان آغاز بکارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نامدار صبح پنجشنبه در حاشیه برپایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به آموزه های دینی و ادعیه وارده در ماه رمضان توجه به ایتام و گرسنگان، درماندگان و خانواده های محروم و بی بضاعت ضروری است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با بیان اینکه در همین راستا برای مشارکت هر چه بهتر و بیشتر مردم از سوی این نهاد طرح های ویژه ماه رمضان به اجرا گذاشته شده است، افزود: طرح اکرام ایتام برای حمایت از ایتام، طرح محسنین برای کمک به خانواده های نیازمند، طرح رحمت برای آزادی زندانیان، طرح مفتاح الجنه برای تفقد و دلجویی از خانواده های بی بضاعت، طرح اطعام در راستای افطاری دادن به نیازمندان، طرح شفا برای مساعدت به افراد بی بضاعت و طرح همیان مولا نیز در راستای کمک سبد غذایی به خانواده های تحت پوشش است.

وی بیان داشت: همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان نسبت به برپایی نمایشگاه دستاوردهای خانواده ها با عرضه مستقیم اجناس تولیدی در جنب این اداره کل واقع در چهار راه سعیدیه اقدام کرده است.

نامدار اضافه کرد: این نمایشگاه از روز پنج شنبه 19 تیرماه مصادف با دوازدهم ماه رمضان با حضور مسئولین دولتی و امداد امام خمینی(ره) و خیرین و خانواده های شهدا افتتاح و تا روز بیست و نهم تیرماه مصادف با بیست و سوم ماه رمضان ادامه دارد.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان عنوان داشت: همچنین در حاشیه نمایشگاه برنامه های متنوع با حضور خوانندگان و هنرمندان مطرح استان اجرا و روزانه نیز به قید قرعه به سه نفر از بازدیدکنندگان جوایز اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد این غرفه ها 40 مورد است، ابراز داشت: این غرفه ها شامل مواد خوراکی و صنایع دستی است و از مددجویان خودکفا شده هزینه ای برای ارائه محصولات در این نمایشگاه گرفته نشده است.