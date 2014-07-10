بانک اطلاعات آماری جمعیت برای امنیت کشور مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان، با بیان این که ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران، سازمانی خلاق و نوآور در ارائه خدمات به مردم است، گفت: سازمان ثبت احوال کشور در چشم انداز ترسیم شده در افق 1404 با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تدبیر و امید، سازمانی کارآمد، تحولگرا، نظام مند و اثربخش در عرضه خدمات جامع الکترونیکی به مردم خواهد بود.
وی در ادامه، ثبت وقایع حیاتی، اتقان اسناد هویتی و تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور را سه مأموریت اساسی، سازمان ثبت احوال کشور عنوان کرد و افزود: وجود ثبت احوال و در اختیار داشتن بانک اطلاعات آماری از جمعیت، برای هر کشوری یک ضرورت است و ارتباط مستقیم و دوسویه ای با مسائل امنیتی آن کشور دارد.
طهماسبی تصریح کرد: وجود ثبت احوال در کشور آنقدر حیاتی است که اگر به سادگی از کنار آن عبور کنیم در مباحث امنیتی دچار چالش خواهیم شد.
گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: وجود ثبت احوال و در اختیار داشتن بانک اطلاعات آماری از جمعیت، برای هر کشوری یک ضرورت است و ارتباط مستقیم و دوسویه ای با مسائل امنیتی آن کشور دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان، با بیان این که ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران، سازمانی خلاق و نوآور در ارائه خدمات به مردم است، گفت: سازمان ثبت احوال کشور در چشم انداز ترسیم شده در افق 1404 با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری و برنامه های دولت تدبیر و امید، سازمانی کارآمد، تحولگرا، نظام مند و اثربخش در عرضه خدمات جامع الکترونیکی به مردم خواهد بود.
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