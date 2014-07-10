به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده صبح پنج شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه قرآن کریم در تبریز اظهار داشت: فاصله گرفتن مردم و به خصوص نسل جوان از مفاهیم و معارف عمیق قرآن که به واسطه تلاش‌ها و توطئه‌های مستمر دشمنان اسلام است، نباید نادیده گرفته شود، چرا که امروز مهم‌ترین سرمایه‌گذاری دشمنان اسلام دور کردن ذهن و دل و اندیشه انسان‌ها از حقیقت قرآن است.

وی ادامه داد: در این میان مسئولان حوزه مربوطه وظیفه سنگینی برعهده داشته و باید راه آشنایی جوانان و نوجوانان با معارف قرآنی را به جامعه بشناسانند که در این زمنیه نشر کتاب های قرآنی می تواند کارگشا باشد.

جبارزاده افزود: فرصت‌های ارزشمندی که در خلال برگزاری نمایشگاه‌های قرآنی به وجود می‌آید می‌‌تواند در مسیر اعتلای فرهنگ قرآنی و ترغیب و تشویق نویسندگان و دانشمندان برای کنکاش در مفاهیم قرآن موثر باشد.

وی با بیان اینکه نباید باعث غافل ماندن جوانان از حوزه قرآنی باشیم، گفت: به میزانی که شاهد فاصله گرفتن جوانان و نوجوانان از مذهب و قرآن باشیم، مفاسد اجتماعی نیز به همان میزان در جامعه افزایش خواهد یافت.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: دشمنان از هر فرصتی برای تخریب اسلام استفاده می کنند و در چنین شرایطی وظیفه ما به عنوان افراد یک جامعه اسلامی دفاع از اسلام و حقیقت قرآن است.

وی با بیان این که قرآن عظیم‌ترین و مستحکم‌ترین پشتوانه زندگی دنیوی و اخروی انسان‌هاست، افزود: همه ما وظیفه داریم به طرق مختلف در راه ترویج هرچه بهتر و بیشتر مفاهیم قرآن تلاش کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان را فرصت خوبی برای ترویج آموزه‌های قرآنی دانست و افزود: بهره‌ای که این کلام آسمانی به طور عموم برای بشریت و به طور خاص برای امت اسلامی به ارمغان آورده، باید به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار داده و نادرستی این دیدگاه استعمار را که قرآن، کتابی مخصوص جهان آخرت و به دور از شئون زندگی اجتماعی است، به اثبات برسانیم.

نمایشگاه قرآن کریم تبریز از 18 تا 23 تیرماه از ساعت 18 الی 23 در محل سالن پروین اعتصامی نمایشگاه بین‌المللی این شهر برپا خواهد بود.