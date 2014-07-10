به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در نشست ویژه همفکری و گفتگو درباره بهبود روند صادرات فرش دستباف ایران و شناخت چالش ها و موانع این حوزه با تاکید بر تنوع مشکلات و چالش های تولید و تجارت فرش دستباف، برگزیدن برنامه های عملیاتی مطلوب را نیازمند همفکری با دست اندرکاران فرش دانست و گفت: اگر قرار بر اولویت بندی و انتخاب مهم ترین پروژه ها باشد، در این تصمیم گیری لازم است که ذینفعان هنر - صنعت فرش نیز نظرات خود را به مرکز ملی فرش ایران انتقال دهند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستیابی به راهبردی مناسب برای بهبود و توسعه صادرات فرش را نیازمند همفکری با ذینفعان این حوزه دانست. در ادامه این نشست که به دعوت سرپرست مرکز ملی فرش ایران و با حضور نمایندگانی از تشکل های فعال در هنر - صنعت فرش دستباف ایران تشکیل شد، سرپرست مرکز ملی فرش ایران با ارائه آمارهای صادراتی به تشریح وضعیت کنونی صادرات فرش پرداخت.

حمید کارگر با اشاره به کاهش شدید صادرات فرش در سال های اخیر، این کاهش را متاثر از عوامل گوناگونی همچون کاهش تقاضای جهانی فرش دستباف، افزایش کالاهای جانشین و مکمل، تحریم واردات مستقیم فرش ایران به آمریکا، افزایش هزینه های صادرات در پی تحریم های عمومی ایران و اشباع شدن برخی از بازارهای سنتی دانست.

وی گفت: وقوع رکود اقتصادی در اروپا در کنار وقوع انقلاب های عربی در خاورمیانه نیز در روند کاهشی صادرات فرش ایران موثر بوده اند و البته ناآگاهی تولیدکنندگان فرش ایران از سلایق بازار و عدم تطبیق با نیاز مصرف کنندگان را نیز نباید از یاد برد.

کارگر در ادامه به تبیین برنامه های مرکز ملی فرش ایران برای توسعه بازارهای داخلی و خارجی فرش دستباف پرداخت و برخی تنگناها و موانع موجود در این مسیر را نیز برشمرد.