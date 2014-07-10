کاهش 11.5 درصدی ازدواج در هرمزگان/ آخرین وضعیت سن باروری در هرمزگان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری‌زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سطح علاقه به فرزندآوری و باروری در جامعه روستایی و شهری در برش کشوری از هم متفاوت است، اعلام کرد: در هرمزگان نیز رویه باروری و فرزند آوری تقریبا با برش کشوری مشابه است.

عسکری زاده با بیان اینکه در سال 92 تعداد 15 هزار و 237 مورد واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است، یادآور شد: رقم ثبت ازدواج در استان طی سال 92 نسبت به سال 91 کاهش 11.5 درصدی نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که در هرمزگان نرخ ازدواج برابر با 9.4 در هزار نفر است و هرمزگان از این حیث در رده بیست و سوم کشوری قرار دارد.

به گفته مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در جدول ازدواج، استان‌های اردبیل و کردستان با بیشرین و استان‌های البرز و تهران با کمترین رقم ثبت ازدواج، به ترتیب در رده‌های اول و آخر جدول از نظر نرخ ازدواج قرار دارند.

وی در همین راستا یادآور شد: در حال حاضر بیشترین موارد ازوداج برای مردان در گروه سنی 20 تا 24 واقع می‌شود، که این گروه با شش هزار و 872 مورد که بیش از 45.1 درصد از کل رقم مربوط به ازدواج است، بیشترین آمار مربوط به ازدواج را به خود اختصاص داده است.

عسکری زاده گفت: پس از این گروه سنی، بیشترین موارد ازدواج با اختصاص 32.04 درصد از کل رقم ثبت شده ازدواج به خود، مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان افزود: بیشترین تعداد ازدواج زنان در استان، نیز با اختصاص 38.5 درصد از کل آمار که برابر با پنج هزار و 866 مورد است، مربوط به گروه سنی 15 تا 19 سال است.

وی گفت: پس از این گروه سنی، گروه سنی 20 تا 24 سال، 33.37 درصد از موارد ازدواج در قشر زنان را به خود اختصاص داده است.

عسکری زاده ادامه داد: این در حالی است که طی سال گذشته میانگین سن زنان و مردان در زمان ازدواج به ترتیب برابر با 21.1 و 26.2 سال بوده است.

وی اظهار داشت: در هرمزگان بیشترین موارد تولد نوزاد در حوزه شهری مربوطه به گروه سنی 25 تا 29 سال و روستایی مربوط به مادران گروه سنی 20 تا 24 سال است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در برش کشوری 27.2 درصد از موارد ولادت مربوطه به گروه سنی 20 تا 24 و 30.7 درصد از موارد تولد مربوط به گروه سنی زنان 25 تا 29 سال است.

عسکری زاده با بیان اینکه طبق آمار سطح علاقه به فزرندآوری در جامعه روستایی مربوط به رده سنی 20 تا 24 و در جامعه شهری مربوط به رده سنی 25 تا 29 سال است، اعلام نمود: همانگونه که مشخص است هر چه سن ازدواج بالاتر می‌رود، سن باروری نیز بالاتر رفته، که این امر می‌تواند در درازمدت وضعیت نامناسبی را برای کشور در حوزه جمعیتی رقم بزند.