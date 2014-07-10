به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوشادی مقدم صبح پنجشبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افراد تحت پوشش کمیته امداد اسدآباد بیش از هشت هزار نفر هستند که هزار نفر از آنها به دلیل ارتقا وضعیت معیشتی از حمایت این نهاد خارج شدهاند.
وی بیان کرد: سه اکیپ متشکل از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان در ماه رمضان از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد اسدآباد خیرین تفقد و دلجویی میکنند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اسدآباد بابیان اینکه سقف سبد کالایی دولت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد 90 هزار تومان است، افزود: به ازای هر دو نفر مبلغ 60 هزار تومان پرداخت و درصورتیکه فردی اضافه شود به ازای هر فرد تا سقف سه نفر مبلغ 10 هزار تومان به سبد حمایتی دولت اضافه میشود.
وی گفت: به افراد فاقد اشتغال مبلغ یکمیلیون تومان وام قرضالحسنه برای ایجاد اشتغال کوچک پرداخت میشود که تاکنون 458 میلیون تومان وام قرضالحسنه یکمیلیون ریالی به متقاضیان تحت پوشش کمک شده و 490 میلیون نیز در قالب وام قرضالحسنه به مددجویان پرداختشده است.
نوشادی مقدم با بیان اینکه خانوادههای روستایی به دلیل داشتن دفترچه بیمه روستایی از دریافت کمکهزینه درمان در اعتبارات استانی منع شدهاند، اذعان داشت: 330 میلیون تومان برای کمکهزینه درمان خانوادههای شهری از اعتبارات سال 93 پیشبینیشده است.
وی با اعلام اینکه در ماه رمضان برای خانوادههای نیازمند بسته حمایتی در نظر گرفتهشده است، اذعان کرد: 200 بسته جیره خشک شامل کیسه 10 کیلویی برنج، دو قوطی یک لیتری روغن و دو عدد مرغ نیز در مناطق کلیایی و چهاردولی در حال تقسیم بین نیازمندان است.
مدیر کمیته امداد اسدآباد اظهار کرد: سالانه بیش از 10 درصد خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد از حمایت این نهاد خارج میشوند و افراد نیازمند و بیبضاعت جای آنان را میگیرند.
وی با بیان اینکه تاکنون 45 پرونده برای بیماران صعبالعلاج تهیهشده است، افزود: بیش از 130 پرونده بیمار صعبالعلاج در شهرستان وجود دارد که از این تعداد تاکنون توانستهایم برای 45 بیمار حامی جذب کنیم و به دنبال حامی برای سایر بیماران هستیم.
نوشادی مقدم بابیان اینکه کمیته امداد اسدآباد توانسته اعتبارات بازپرداخت مساکن روستایی در سه شهرستان دیگر در استان همدان را برای خود جذب کند، عنوان کرد: به 400 خانواده روستایی مبلغ 600 هزار تومان برای بازپرداخت تسهیلات مسکن روستایی کمک شد.
وی کمکهای مردمی در سال 92 را یک میلیارد و 500 میلیون دانست و گفت: این مبلغ از بخشهای مختلف مانند صندوق صدقات، جشنها، طرح اکرام و ایتام و مراکز نیکوکاری در شهرستان جمعآوریشده است.
مدیر کمیته امداد اسدآباد بابیان اینکه هزار نفر از حامیان ایتام در شهرستان اسدآباد تهرانی هستند، اظهار داشت: هزار و 750 حامی برای ایتام وجود دارند که از ین تعداد هزار نفر تهرانی و تعداد زیادی نیز همدانی هستند.
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