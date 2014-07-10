معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه، مراسم توديع و معارفه رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه و معارفه رئيس دانشكده فني و حرفه‌اي سما واحد كرمانشاه برگزار شد.



در اين مراسم رئيس و تعدادي از اعضاي شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي ايلام، كردستان و كرمانشاه، رئيس و معاونين دانشگاه ‌آزاد اسلامي واحد كرمانشاه، معاون سياسي و انتخاباتي استانداري كرمانشاه، مدير كل ارشاد اسلامي استان و جمعي از اساتيد و اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده حضور داشتند.



تيمور ملكي معاون سابق دانشگاه و رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه ضمن عرض خير مقدم و قدردانی از حضور مدعوين، مختصري از سوابق اجرائي و خدماتي خود را بيان کرد و رسالت و هدف خود را خدمتگزاري به نهاد مقدس تعليم و تربيت توصيف كرد.

وي از ابراز همدلي كاركنان سما و همكاري‌هاي صميمانه مديركل و رئيس آموزش و پرورش ناحيه سه كرمانشاه و دفتر نهاد رهبري دردانشگاه آزاداسلامي، تشكر و قدرداني و براي جانشين خود آرزوي توفيق كرد.



محمد صيد محمدي، معاون جديد دانشگاه و رئيس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه نیز در سخناني بر شناخت پتانسيل‌ها و توسعه همه جانبه تعليم و تربيت و توجه به طرحهاي دانش بنيان تاكيد كرد.

وي سه ركن اساسي آموزش رات حصيل، تهذيب و سلامت مدارس ذكر كرد و استفاده از نيروهاي متخصص جوان، توسعه مدارس ورزش، پژ‍وهش محوري، ايجاد مدارس با نشاط و داراي هويت جمعي، ايجاد انگيزه در مخاطبين آموزشي، ارتقاء سطح رفاه كاركنان و جذب استعدادهاي مولد ثروت دانش بنيان، و توسعه كمي و كيفي مراكز آموزشي را از محورها و اولويت هاي كاري خود برشمرد.



در ادامه مراسم، دكتر محبي مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه، تيمور ملكي رئيس سابق مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه را مديري موفق در حوزه برنامه ريزي و تعليم و تربيت توصيف و براي تداوم حركتهاي پرشتاب و هدفمند فعاليت سما اظهار اميدواري كرد.



نوذر قنبري رئيس دانشگاه‌ آزاد اسلامي و دبير هيات امناي دانشگاه آزاداسلامي استان كرمانشاه نیز با اشاره به سياست‌هاي كلان و راهبردي دانشگاه ‌آزاد اسلامي، اقتصاد دانش بنيان و طرحهاي فرهنگي ماندگار را از اولويت هاي مورد پيگيري رياست عاليه دانشگاه و مهارت محوري را رسالت اصلي آموزشكده‌ها دانست.

وي ضمن اشاره به متانت، پشتكار، جديت، انضباط و برنامه ريزي كاري رئيس سابق مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد كرمانشاه، دليل تعيين جانشين براي وی را، توجه به رسالت سازماني در تربيت نيروهاي جديد مديريتي و كاهش اتكا و وابستگي سازمان به فرد، عنوان كرد.



در ادامه مراسم حجت الاسلام و المسلمين موسوی اجاق، رئيس شوراي سياستگذاري سازمان سما در استانهاي ايلام، كردستان و كرمانشاه با بيان حديثي ازامام حسين (ع)، انسان را فقيرترين در دنيا و دل بستن به امور دنيوي را كاري عبث دانست.

وي ضمن ابراز خوشحالي از حضور درجمع مسئولان و کارکنان سما، در ارزيابي خود به عنوان مسئول بازرسي سازمان، مركز سما واحد كرمانشاه را در ارتباط با پيگيري ماموريت هاي محوله جزء سرآمد ترين مراكز آموزشي فرهنگي سراسر كشور ارزيابي و توصيف كرد.

موسوي اجاق، هوشمند سازي مدارس، تاسيس مدارس ورزش و ايجاد مدارس دوزبانه را به عنوان اولويت هاي كاري مراكز آموزشي و فرهنگي استانهاي كردستان و كرمانشاه و ايلام عنوان كرد.

