به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری صبح پنجشنبه در شست شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان از سهم 528 میلیون ریالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی از تسهیلات قرض الحسنه بانک های استان خبر داد و گفت: تا پایان شهریور بانکهای عامل استان بخشی از سهم مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از تسهیلات قرض الحسنه را پرداخت کنند.

عسکری از ضرورت استفاده از روش های نوین تامین منابع قرض الحسنه گفت و افزود: بانک های استان باید برنامه ریزی و هدف گذاری کنند و عدم تحقق ها را بررسی کنند.

وی ادامه داد بانک های استان با این نگاه که تمام منابع باید پرداخت شود حرکت کنند و شیوه های نوین را به کار گیرند.

وی ادامه داد: این دستگاه اجرایی از هیچ کوششی برای توسعه و رونق بخش کشاورزی استان ایلام دریغ نکرده و از همه ظرفیت‌ها و توان خود استفاده کرده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار ایلام از بانک‌های عامل استان ایلام خواست در راستای توسعه بخش کشاورزی استان به عنوان محور توسعه همکاری ویژه‌ای داشته باشند.

این مسئول اضافه کرد: تخصیص سرمایه در گردش یکی از نیازهای اساسی این واحدهای تولیدی برای شروع فعالیت آنهاست.