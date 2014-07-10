به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی صبح پنجشنبه در جلسه بررسی برنامه‌های این نهاد در توسعه کتابخانه‌ای افزود: در این شناسنامه‌ها، مختصات فنی 53 باب کتابخانه عمومی استان تدوین می شود.

وی مساحت فضاهای کتابخانه ای و ساید بخش ها، مشخصات فنی و عمرانی، سال ساخت و سایر موارد همراه با نقشه‌ها از مهمترین سرفصل های این شناسنامه ها خواهد بود.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه این پروسه با توجه به تخصصی بودن و کثرت کتابخانه های عمومی زمان بر است، افزود: در حال حاضر، واحد فنی نهاد کتابخانه‌ها تدوین این شناسنامه ها را برعهده داشته و مراحل آن را در دست اقدام دارد.

وی همچنین از تجهیز کتابخانه های عمومی استان به دستگاههای بارکدخوان خبر داد و متذکر شد: این طرح در راستای مدیریت جهادی و خدمات رسانی حداکثری به شهروندان به مرحله اجرا گذاشته می شود.

سفیدی تاکید کرد که با راه اندازی این طرح از این پس کار ثبت کتب به امانت گرفته شده توسط اعضای کتابخانه ها، بر اساس بارکد چاپ شده روی لیبل کتابها انجام خواهد گرفت که سهولت و تسریع در خدمات رسانی کتابداران استان را در پی دارد.

وی اتصال کتابخانه های عمومی استان به سامانه مدیریت یکپارچه "سامان" را از دیگر برنامه های نهاد کتابخانه های استان برشمرد و یادآور شد: این نرم افزار امکان عضویت، رزرو، امانت و جستجوی آنلاین کتاب را پدید می آورد.