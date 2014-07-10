13 انجمن در بخش كالا، مسافر و رانندگان در امور حمل و نقل همدان فعالند

به گزارش خبرنگار مهر، بابك قهرماني صبح پنجشنبه در جلسه برنامه‌ريزي امور حمل و نقل استان همدان که با تاكيد بر امور رفاهي رانندگان اين بخش برگزار شد، گفت: توجه به امور رفاهي رانندگان حمل و نقل برون شهري ضروري است.

قهرمانی عنوان کرد: 13 انجمن در امور حمل و نقل استان همدان با فعاليت خود مجموعه كاركنان اداره كل در مقوله صدور صورت وضعيت، تعويض و تمديد و صدور كارت هوشمند ناوگان و رانندگان و برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در بخش مسافر، كالا و رانندگان، اين اداره كل را ياري مي‌كنند.

مدير كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان همدان نيز اظهار داشت: يكي از اهداف اصلي ارتباط با انجمن‌هاي صنفي هماهنگي اداره كل برای انجام وظايف ذاتي انجمن از جمله رسيدگي به مشكلات رانندگان، مقوله مسكن، تعاوني مصرف، بيمه و ساير امور رفاهي آنان است.

نصرت اله حيدري افزود: انسان براي زندگي در دو حوزه مادي و حوزه معنوي تلاش مي كند كه با توجه به حساسيت حرفه اي رانندگان بايد براي انجام حوزه مادي و پرداختن به امر معاش دغدغه هاي ذهني كمتري داشته باشند و از وظايف انجمن رسيدگي به امور رانندگان است.

مدير كل حمل و نقل و پايانه‌های استان همدان با بیان اینکه يكي از اهداف اصلي اين مجموعه در حوزه ايمني تعريف شده است و در واقع ماهيت كار مقوله ايمني است، گفت: خوشبختانه در سطح كشور شاهد كاهش حوادث و تلفات هستيم ولي در مقايسه با سطح جهاني و اهميت موضوع بايد تلاش خود را در اين زمينه افزايش دهيم.

وي يادآور شد: اين موضوع علاوه بر توجه به جاده ها و اجراي سيستم هاي جديد در حوزه راه ها، مشاركت مسئولين و رانندگان و همه دست اندركاران حمل و نقل به ويژه مديران فني در جلوگيري از حركت وسائط نقليه داراي مشكل در جاده ها را مي طلبد.

وي تاكيد كرد: از ديگر وظايف انجمن ها آشكار سازي نقاط ضعف در حوزه هاي فعاليت خود است زيرا اين افراد با حضور بيشتر در حوزه فعاليت خود ، نقش به سزايي را در امور حمل و نقل كالا، مسافر و امور رانندگان دارند و با اطلاع رساني موارد مي توانند مانع از تضيع حقوق دست اندركاران و دولت شوند.

وي افزود: مسئولين نظارت در اداره كل با اطلاع از موارد قوت و ضعف باید نسبت به افزايش اعتبار براي تقويت موارد و از بين بردن ضعف ها تلاش و در نهايت سطح ارائه خدمات را ارتقاء بخشند.

حيدري با اشاره به واگذاري امور حمل و نقل روستائيان و لزوم ساماندهي اين بخش گفت: اين طرح نياز به زمان داشته و بايد نهايت سعي بر اين باشد تا در حداقل زمان بيشترين تحول در امر ساماندهي حمل و نقل روستائيان را با افزايش دفاتر خدماتي و دعوت از ناوگان مناسب داشته باشيم.

وي با تاكيد بر اهميت بحث سفر و مسافر در حمل و نقل عمومي گفت: نظارت بر رفتار رانندگان، تكريم مسافران، توجه به زمان توقف براي اداي فريضه نماز و خدمات قابل ارائه و رعايت ساير حقوق مسافران بايد در راس امور بخش حمل و نقل مسافري و مد نظر انجمن صنفي ها قرار گيرد.