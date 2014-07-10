توزیع سبد امنیت غذایی آغاز شد/ ارسال پیامک به مشمولان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با تأکید بر اینکه سیاست دولت در گام اول طرح حمایت غذایی توزیع کالا است گفت: پییش بینی می شود این توزیع 4 بار در سال و میان مشمولان توزیع شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: این برنامه مطابق مصوبه هیئت وزیران به‌ منظور حمایت غذایی برای مبارزه با فقر و جلوگیری از سوء تغذیه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دولت برای تأمین اعتبار طرح حمایت غذایی از محل هدفمندی یارانه‌‌ها 2 هزار و 400 میلیارد تومان برای حمایت افراد تحت پوشش این طرح در نظر گرفته است. این طرح به‌ منظور حمایت از آن دسته افرادی که کمبود پروتئین و ویتامین در سفره خود دارند در نظر گرفته شده است.

ربیعی با تأکید بر اینکه طرح حمایت غذایی با سبد کالای عمومی تفاوت دارد اظهارداشت: سیاست دولت در توزیع سبد کالا به‌ صورت عمومی با سیاست دولت در طرح حمایت غذایی متفاوت است،‌ هدف اصلی دولت در این طرح حمایتی مبارزه با فقر و مبحث سیاست سلامت مطابق با بند 6 سیاست‌های سلامت مقام معظم رهبری است.

وزیر کار با بیان اینکه دولت در سیاست رفاهی خود این برنامه را در طول سال ادامه خواهد داد گفت: متناسب با تعداد خانوارهای آسیب پذیری که شناسایی شوند تعداد دفعات اجرای طرح حمایت غذایی مشخص خواهد شد اما پیش بینی می شود حداقل 4 بار در سال این طرح اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در گام اول تمام خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول طرح حمایت غذایی می‌شوند افزود: در حال حاضر تعداد 7 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که مشمول می‌شوند.

ربیعی اعلام کرد: همچنین 300 میلیارد تومان برای توزیع شیر در مدارس و بین دانش آموزان در نظر گرفته شده است. هدف از این برنامه افزایش سرانه مصرف لبنیات در کشور و پیشگیری از کوتاه قدی و بیماری های ناشی از کمبود مواد لبنی است.

وزیر کار افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی این ماده به‌ پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به تصویب ستاد هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه از 2 هفته گذشته اطلاع رسانی بین جامعه هدف با ارسال پیامک از سوی کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی درباره طرح حمایت غذایی آغاز شده است گفت: هموطنان به‌ مدت 4 ماه فرصت دارند برای دریافت کالای خود به 4 هزار و 800 فروشگاهی که برای توزیع آماده شده‌اند مراجعه کنند. محدوده زمانی دریافت کالاهای طرح حمایت غذایی، حداکثر 4 ماه پس از اعلام هر مرحله است.

ربیعی با اشاره به اینکه 6 هزار دستگاه کارت خوان در فروشگاه ها برای خدمات دهی به مشمولین در نظر گرفته شده است گفت: گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارانی، رب گوجه‌ فرنگی و خرما، کالاهای طرح حمایت غذایی هستند و در این مرحله صرفا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توزیع کالا است.

وی تصریح کرد: برای حل هرگونه مشکل احتمالی نیز میز خدمت در تمامی ادارات بهزیستی پیش بینی شده است. وزیر کار با تأکید بر اینکه برای اجرای طرح حمایت غذایی، کارت اعتبار خرید شارژ شده است گفت: مشمولین می‌توانند متناسب با میزان تقاضای خود، میزان کالا را مشخص کنند، به‌ طور مثال اگر یک خانواده روستایی تمایلی به مصرف مرغ ندارد و در مقابل از برنج استقبال می‌کند، این انعطاف برای مشمولان وجود دارد که به‌صورت ترکیبی به‌ میزان اعتبار شارژ خود بسته حمایتی را دریافت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان اعتبار ریالی این طرح گفت: در این دستورالعمل اعتبار ریالی برای خانوار تک‌نفره در هر مرحله از اجرای طرح حمایت غذایی 300 هزار ریال، خانوار دونفره 600 هزار ریال و خانوارهای بیش از دو نفر به‌ ازای هر نفر اضافی 100 هزار ریال و در هر خانوار حداکثر یک میلیون و 200 هزار ریال تعیین شده است.