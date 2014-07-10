12 مركز جهادکشاورزی جری طرح ضيافت در بهشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قنبري صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود : پیش ازاین اقلام خوراکی رمضان توسط اداره صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌شد و براساس تصمیم های اتخاذ شده امسال توزیع اقلام خوراکی رمضان به جهادکشاورزی محول شده است.



وی ادامه داد: رمضان امسال 20 تن گوشت قرمز به قیمت 170 هزار ریال، 60 تن مرغ به قیمت 58 هزار و 500 ریال و 100 تن شکر به قیمت 20 هزار و 500 ریال توسط نمایندگی و فروشگاههای مجری در اين شهرستان توزیع می‌شود.



مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهشهر گفت: بمنظور رفاه حال روزه داران قیمت اقلام خوراکی عرضه شده دراین مجموعه ها 10 تا 15 درصد زیر قیمت بازار است.



وی اضافه کرد: با توجه به تجربه اول جهادکشاورزی برای توزیع این کالاها،باهمکاری اداره صنعت، معدن وتجارت اقلام خوراکی در ازای ارائه حواله این اداره به فروشگاهها و توزیع کنندگان عمده داده می شود.



به گزارش مهر، هرساله درماه رمضان وزارت صنعت، معدن و تجارت با توزیع اقلام خوراکی مناسب با تخفيف ويژه و زیر قیمت بازار فراهم کننده این کالاها به قیمت مناسب برای شهروندان بوده است كه از امسال این طرح به وزارت جهادکشاورزی و در شهرستان ها به اداره های جهاد کشاورزی محول شده است.