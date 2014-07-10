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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

فاضلیان:

افزایش آگاهی مردم نسبت به قانون پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش می‌دهد

افزایش آگاهی مردم نسبت به قانون پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش می‌دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان گلستان با تاکید بر نیاز به رسانه در حوزه پیشگیری از جرم، گفت: افزایش آگاهی مردم نسبت به قانون پرونده‌های ورودی به دادگستری را کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح پنجشنبه در نشستی با حضور رسانه‌های استان، گفت: یکی از مشکلات ما، آگاهی کم مردم نسبت به قانون است و اگر آگاهی‌های حقوقی مردم افزایش یابد، دست کم 30 درصد پرونده های ورودی به محاکم استان کمتر می شود.

وی افزود: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آَگاه نشوند از بین نخواهد رفت.

وی در ادامه با بیان این که 80 درصد جدایی زوجین در دو سال اول زندگی صورت می‌گیرد گفت: اگر رسان‌ها در بخش آموزش مهارت‌های زندگی به ما کمک کنند می‌توانیم جلوی بسیاری از این جدایی ها را بگیریم.

فاضلیان با انتقاد از جناحی عمل کردن برخی رسانه‌ها گفت: رسانه‌هایی که در مقوله خبر، جناحی عمل می‌کنند اعتماد مردم را به مرور از دست می‌دهند، رسانه‌ها با نگاه هنرمندانه و ظریف خود مرز باریک تخریب و نقد را بشناسند و با نقد منصفانه و آگاهانه به جریان سازی های رسانه ای در حوزه های پیشگیری، کمک کنند.

وی افزود: رسانه‌ها باید فارغ از نگاه حزبی و خوددداری از تحلیل‌های یک طرفه، مسائل اجتماعی را آنگونه که هست منعکس کنند.

فاضلیان با بیان این که حاکمیت پایدار و سازنده در گرو ارتباط پایدار و اطلاع رسانی شفاف به مردم است افزود: رسانه وسیله مناسبی است که می‌تواند شفاف و با سرعت این خواسته و توقع را برآورده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرعت و گستردگی کار رسانه ها در دنیای امروز گفت: امروز دوران لشکرکشی به پایان رسیده است و بسیاری از کشورهای سلطه حو با استفاده از قدرت رسانه، اعمال سلطه جویانه ی خود را بر سایر کشورها تحمیل می‌کنند.

وی افزود: در این جنگ نابرابری که امروز کشورهای سلطه جو بر علیه کشور انقلابی ما و کشورهایی که منافع کشورهای سلطه گر را تهید می‌کند به راه انداخته‌اند، رسانه‌های داخلی خط مقدم این مبارزه هستند.

کد مطلب 2328880

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