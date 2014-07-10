لغو 25 درصد تصمیمات دولت در مجلس/ جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی گفت: از بحث هایی که امروز در کشور مطرح است و به صورت خاص در بیانات رهبری و ریاست جمهوری به آن پرداخته شده، اهمیت دادن بیش از پیش به بخش صنعت و معدن است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه ایران در شاخص آزادی اقتصادی جایگاه 168 جهان را دارد اظهارداشت: از حیث شاخص های توسعه ای، ایران در شاخصه آزادی اقتصادی از 170 کشور جهان در جایگاه 168 قرار دارد.

به گفته وی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور رسالتی است که بر دوش ما و قوای کشور نهاده شده است.

یزدانی با بیان اینکه توسعه یافتگی یعنی همان صنعتی شدن، اما موانع اقتصادی و فرهنگی دارد گفت: ورود بیش از اندازه دولت به قوانین و مقررات اقتصادی مرتبط با توسعه صنعتی، بی ثباتی نرخ ارز، نبود خط مشی ثابت و شفاف در توسعه کشور، اخذ تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصادی و کنار گذاشتن استراتژی توسعه صنعتی و تصویب مصوبات متعدد و لغو بیش از 25 درصد مصوبات دولت در کمیته تدوین قوانین در مجلس از موانع اقتصادی فراروی این بخش است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت ادامه داد: لغو این مصوبات منجر به تعطیل شدن بیش از 30 درصد واحدهای صنعتی استان ها از جمله گلستان به طور 100 درصد شد و مابقی واحدها نیز حداکثر در یک ظرفیت و یا با 20 تا 30 درصد ظرفیت مشغول کار هستند.

وی نگاه موجود به سرمایه گذار و سرمایه گذاری را مهم ترین مانع فرهنگی توسعه صنعتی کشور برشمرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری در مشهد به سرمایه گذاری با نگاه ویژه و ایجاد ثروت اشاره کرد و فرمودند که این نگاه باید در جهت رفاه عمومی جامعه باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید برخی از نکات موانع اقتصادی بیان شود تا عزمی ملی برای تحرک بیش از گذشته در کشور ایجاد شود.

یزدانی گفت: در سال 91 بالغ بر 430 هزار میلیارد ریال چک بی محل در کشور صادر شد، به طوری که در سال 81 از هر دسته چک تنها یک چک برگشت می شد و در سال 91 از هر 8 برگ صادره یک برگ برگشت زده می شد یعنی 3 برابر بیشتر شده که نشانه نبود فضای کسب و کار مناسب در کشور است.

به گفته وی، راهکار این مسئله توجه به مطالب رهبر معظم انقلاب است که راه نجات کشور و ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود را، پرداختن مضاعف به این بخش دانستند.

معاون وزیر صنعت اظهارداشت: استان گلستان با همه منابع خدادادی و استراتژیک، مرز مشترک با همسایگان، منطقه ویژه اقتصادی، شهرک های صنعتی و راه آهن سراسری به آسیای میانه دارای پتانسیل هایی است که توان جهش اقتصادی با همکاری همه دستگاه های مرتبط را دارد.

وی ادامه داد: براساس اعلام اسفند 92 مرکز آمار ایران، استان گلستان با 8.1 درصد نرخ بیکاری از این حیث بیست و دومین استان کشور است و استان کرمان با 5.6 درصد اولین و کرمانشاه با بیش از 20 درصد آخرین استان از این حیث است.

یزدانی یادآورشد: همدلی، صمیمیت، همراهی، نقدپذیری، پرهیز از سیاسی کاری، تعامل جهانی و نگاه ملی مهمترین راهکار برون رفت از این موانع برای یک جهش در کشور، رفاه بیشتر و کاهش نرخ بیکاری است.