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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

سیدحسن خمینی:

آیت‌الله محمدی‌گیلانی نقش خود را به خوبی ایفا کردند/  یادگار امام نیز در درس فلسفه ایشان حضور داشتند

آیت‌الله محمدی‌گیلانی نقش خود را به خوبی ایفا کردند/  یادگار امام نیز در درس فلسفه ایشان حضور داشتند

رئیس تولیت حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) گفت: آیت‌الله محمدی‌گیلانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر مسندهای مختلفی که بودند، نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمين سیدحسن خمینی امروز صبح در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدی‌گیلانی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیت‌الله محمدی‌گیلانی از جهات بسیار زیادی از ویژگی های ممتازی برخوردار بودند که از اولین ویژگی های ایشان می توان از سابقون بودن یاران امام(ره) اشاره کرد.

وی افزود: آیت‌الله محمدی‌گیلانی از سال های پس از انقلاب در جمع یاران امام(ره) حضور داشتند و همچنین در درس امام خمینی(ره) حضوری موثری داشتند و هنگامی که مبارزات آغاز شد هیچگاه شاهد تنزل ایشان نبودیم.

سيد حسن خمینی تصریح کرد: ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مسندهای مختلفی که بودند نقش خود را به خوبی ایفا کردند.

 

 تولیت حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) یادآور شد: خاطره ای که از ایشان به یاد دارم، حضور مرحوم ابوی، یادگار حضرت امام(ره) در درس فلسفه ایشان بود که در کوران انقلاب در درس ایشان شرکت می کردند.

 

 

 

کد مطلب 2328899

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