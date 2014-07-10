به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمين سیدحسن خمینی امروز صبح در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیتالله محمدیگیلانی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیتالله محمدیگیلانی از جهات بسیار زیادی از ویژگی های ممتازی برخوردار بودند که از اولین ویژگی های ایشان می توان از سابقون بودن یاران امام(ره) اشاره کرد.
وی افزود: آیتالله محمدیگیلانی از سال های پس از انقلاب در جمع یاران امام(ره) حضور داشتند و همچنین در درس امام خمینی(ره) حضوری موثری داشتند و هنگامی که مبارزات آغاز شد هیچگاه شاهد تنزل ایشان نبودیم.
سيد حسن خمینی تصریح کرد: ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر مسندهای مختلفی که بودند نقش خود را به خوبی ایفا کردند.
تولیت حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) یادآور شد: خاطره ای که از ایشان به یاد دارم، حضور مرحوم ابوی، یادگار حضرت امام(ره) در درس فلسفه ایشان بود که در کوران انقلاب در درس ایشان شرکت می کردند.
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