سیدحسن خمینی: آیت‌الله محمدی‌گیلانی نقش خود را به خوبی ایفا کردند/ یادگار امام نیز در درس فلسفه ایشان حضور داشتند

رئیس تولیت حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) گفت: آیت‌الله محمدی‌گیلانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر مسندهای مختلفی که بودند، نقش خود را به خوبی ایفا کردند.