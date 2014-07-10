به کار نبردن مفاهیم قرآن عامل اصلی بروز مشکلات جامعه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوی، مدیر مجله معارف ایالت پنجاب پاکستان در نشست «درآمدی بر سبک زندگی قرآنی» که در سالن کنفرانس موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: قرآن کریم سرچشمه هدایت و راهنمایی بشر است و تعالیم ارزندهای دارد که اگر بتوان آن را در زندگی پیاده کرد، میتوان به سعادت حقیقی رسید.
رضوی گفت: در بسیاری از آیات قرآن این تعالیم ذکر شده است، مثلاً در آیه 9 سوره اسراء میفرماید: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا؛ قطعا این قرآن به [آیینى] که خود پایدارتر است راه مینماید و به آن مؤمنانى که کارهاى شایسته میکنند مژده میدهد که پاداشى بزرگ برایشان خواهد بود»؛ قرآن کریم نهتنها مسیر امن در زندگی را نشان میدهد، بلکه گویای مقصد نهایی است، مسیر و مقصدی که انسان با اهتمام به قرآن میتواند به آن رسیده و آن را درک کند.
مدیرکل اوقاف پنجاب تصریح کرد: شکی نیست که قرآن کریم در مجموع راهنمایی برای کل فعالیتهای زندگی بشری است؛ برای مثال قرآن کریم به صداقت و مواردی از این قبیل اشاره میکند و دروغ نگفتن و از بین بردن نابرابریها و بیعدالتیها را عامل حل مشکلات بشر و دروغ را مادر شیاطین و اعمال بد میداند و انسان با راستگویی و صداقت میتواند به اهدافی که قرآن ترسیم کرده است، برسد.
عضو کمیته قرآن ایالت پنجاب تأکید کرد: در آیه 3 سوره بقره: «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ: آنان که به غیب ایمان میآورند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه به ایشان روزى دادهایم انفاق میکنند» و همچنین آیه 4 این سوره:«والَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ: و آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان مىآورند و آنانند که به آخرت یقین دارند» به صراحت به اعمالی اشاره شده است که اگر انسان بتواند آن را انجام دهد، به صورت واقعی به تعالیم اسلام پی برده و به تعالی میرسد.
وی افزود: در آیه 177 سوره بقره:« لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِینَ الْبَأْسِ أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» اعمالی ذکر شده که از همان اول ظهور اسلام تا روز قیامت جزء اعمال نیک بوده است و انسان با درک آن میتواند سعادتی که قرآن ترسیم کرده است، برسد.
حسن رضوی گفت: آیه 218 سوره بقره «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ آنان که ایمان آورده و کسانى که هجرت کرده و راه خدا جهاد نمودهاند آنان به رحمت خدا امیدوارند، خداوند آمرزنده مهربان است» به این نکته اشاره دارد که کسانی که ایمان آوردند ممکن است با سختیهای زیادی مواجه شوند، بنابراین میتوانند هجرت کنند و این هجرت اجر زیادی دارد.
رضوی اظهار کرد: در آیه 17 سوره آل عمران: «الصَّابِرِینَ وَالصَّادِقِینَ وَالْقَانِتِینَ وَالْمُنفِقِینَ وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَسْحَارِ: [اینانند] شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاقکنندگان و آمرزشخواهان در سحرگاهان» ظاهر و باطن اهل ایمان به تصویر کشیده شده است. در آیه 28 آل عمران «لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّهِ فِی شَیْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِیرُ» نیز نسبت به دوستی مسلمانان با غیر مسلمانان هشدار داده شده و آمده است مسلمانان با رعایتکردن نکات و دستورات ذکر شده میتوانند با غیر مسلمانان ارتباط برقرار کنند.
وی تصریح کرد: آیه 57 آل عمران:« وَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَیُوَفِّیهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» بر این مسئله دارد که همه تلاشها و اعمال صالحان به هدر نخواهد رفت، بلکه در روز قیامت به کمکشان میآید و محاسبه میشود.
رضوی بیان کرد: در آیه 135 سوره آل عمران: «وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ: و آنان که چون کار زشتى کنند یا بر خود ستم روا دارند خدا را به یاد میآورند و براى گناهانشان آمرزش میخواهند و چه کسى جز خدا گناهان را میآمرزد و بر آنچه مرتکب شدهاند با آنکه میدانند [که گناه است] پافشارى نمیکنند» فواید استغفار و توبه آمده و تأکید شده است که در توبه به روی همه باز است و چنانچه خطایی از انسان سر بزند، میتواند استغفار و توبه کند.
وی افزود: در آیه 112 سوره توبه «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ: [آن مؤمنان] همان توبهکنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزهداران، رکوعکنندگان، سجدهکنندگان، وادارندگان به کارهاى پسندیده بازدارندگان از کارهاى ناپسند و پاسداران مقررات خدایند و مؤمنان را بشارت ده» بر امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده که عامل بازدارنده از انحرافات است.
مدیرکل اوقاف پنجاب اظهار کرد: در آیاتی که گفته شد و همچنین سایر آیات قرآن، پیامهایی تکرار شده است تا مسلمانان و پیروان واقعی اسلام راه مستقیم را ادامه دهند و به سعادت برسند.
رضوی یادآور شد: تعالیم قرآن در 4 گروه قابل دسته بندی است؛ گروه اول عقاید، گروه دوم اعمال، گروه سوم اخلاق و گروه چهارم آداب. در آیات قرآن این چهار گروه شرح داده شده است و آیاتی که ذکر شد، تقریبا تمامی این ویژگیها را دارد.
وی گفت: همه آیات قرآن برای ادای حق الله و حق الناس تعالیمی را ذکر کرده و تأکید شده است که برای هر چه بهترشدن تمامی فعالیتها اعم از شخصی، سیاسی و اجتماعی باید آموزههای قرآن را به کار برد و امروز دولتهای اسلامی باید شرایط و محیطی را فراهم کنند که مردم بتوانند آموزههای قرآن را در جامعه منتشر و پیاده کنند.
رضوی درکنکردن مفاهیم قرآنی را عامل اصلی مشکلات جامعه بشری و مسلمانان دانست و گفت: اگر امروز میبینیم که مسلمانان مشکلات ومعضلاتی را دارند، دلیل آن درکنکردن یا بهکار نبردن مفاهیم قرآنی در زندگی است و چه خوش گفت اقبال لاهوری که «گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن».
حسن رضوی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره میزان اهتمام به قرآن در پاکستان گفت: مردم و دولت پاکستان دست به دست هم داده و تمام تلاششان را برای اجرای تعالیم قرآنی به کار گرفتهاند، در قانون اساسی پاکستان هر عمل مغایر با اسلام مجازاتهایی در پی دارد و از سوی دیگر آموزش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در مدارس پاکستان اجباری است.
مدیرکل اوقاف پنجاب پاکستان درک نکردن مفاهیم قرآنی را عامل اصلی مشکلات جامعه بشری و مسلمانان دانست و گفت: اگر امروز میبینیم که مسلمانان مشکلات و معضلاتی دارند، دلیل آن درک نکردن یا بهکار نبردن مفاهیم قرآنی در زندگی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوی، مدیر مجله معارف ایالت پنجاب پاکستان در نشست «درآمدی بر سبک زندگی قرآنی» که در سالن کنفرانس موزه دفاع مقدس برگزار شد، گفت: قرآن کریم سرچشمه هدایت و راهنمایی بشر است و تعالیم ارزندهای دارد که اگر بتوان آن را در زندگی پیاده کرد، میتوان به سعادت حقیقی رسید.
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