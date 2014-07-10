کشف یک میلیارد تومان دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ گلزاري با اعلام اين خبر گفت:ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پليس آگاهي با بدست آوردن اخبار و اطلاعاتي مبني بر اينکه در سرآسياب ملارد افرادي اقدام به نگهداري دارو و تجهيزات پزشکي قاچاق مي کنند در اين راستا ماموران پليس آگاهي بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

جانشين فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود:پس از کار اطلاعاتي چند ساعته و شناسايي محل نگهداري تجهيزات پزشکي، ماموران پليس آگاهي با هماهنگي مقام قضايي به همراه ماموران شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهريار به محل اعزام و در بررسي از محل مشخص شد افرادي در انباري اقدام به نگهداري دارو و تجهيزات پزشکي مي کردند در حالي که آنجا فاقد هرگونه تابلو و يا علامتي بود.

به گفته گلزاري در بازرسي پليس از انباري،انواع تجهيزات پزشکي،محصولات دارويي و آرايشي بهداشتي قاچاق و غيرمجاز به ارزش تقريبي 10 ميليارد ريال کشف و مالک انباري به نام"م-خ" دستگير شد.

بنابراين گزارش،متهم دستگير شده بدون هيچگونه مجوزي اقدام به نگهداري و توزيع لوازم،محصولات دارويي و آرايشي بهداشتي در فضايي نامطلوب و کاملا غيربهداشتي کرده بود و در بازجويي هاي پليس اعتراف کرد محصولات فوق را از بازار خريداري کرده و براي اين کار هيچگونه مجوزي از سوي نهاد هاي بهداشتي اخذ نکرده است.

گفتني است، در اين راستا پرونده تشکيل و متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد.