90 درصد روستاييان كرجي بيمه مي شوند// همه مراكز درماني ملزم به پذيرش بيمه روستايي هستند

دكتر احمد تاجمير در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج افزود: 430 هزار نفر از روستاييان كرج در طرح بيمه روستايي قرار مي گيرند كه با بيمه شدن اين تعداد روستايي آمار استفاده كنندگان از بيمه روستايي افزايش مي يابد .

وي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه مراكز درماني روستايي محدود هستند، كليه مراكز درماني شهرستان كرج ملزم به پذيرش بيمه روستايي هستند.

تاجمير تصريح كرد: تا پايان سال جاري مراكز درماني موجود به تجهيزات بيشتري مجهز مي شوند تا ساكنان شهري و روستايي كرج در اين زمينه مشكلات كمتري داشته باشند.

وي ادامه داد : با تخصيص رقمي بالغ بر 66 ميليارد ريال تا دي ماه سال جاري سه بخش جراحي قلب ، NICU (بخش ويژه نگهداري نوزادان نارس ) و سي تي اسكن در بيمارستان البرز راه اندازي مي شوند و 54 تخت فعال به ظرفيت بخش قلب اين بيمارستان افزوده خواهد شد.

وي اظهار اميدواري كرد : با توسعه مراكز درماني روستايي وشهري كرج آمار انتقال بيماران به مراكز درماني تهران كاهش يابد .

گفتني است ؛ در كلانشهر يك ميليون و 700 هزار نفري كرج تنها 14 مركز درماني تحت پوشش بيمه شامل بيمارستان ، كلينيك ، مركز مستقل طب كار و درمانگاه وجود دارد.