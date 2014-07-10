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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

رئیسی در جمع خبرنگاران:

آیت الله گیلانی در انجام وظیفه خود در حوزه قضایی خوش درخشیدند/ ایشان اجرای احکام نورانی اسلام بر عهده داشتند

آیت الله گیلانی در انجام وظیفه خود در حوزه قضایی خوش درخشیدند/ ایشان اجرای احکام نورانی اسلام بر عهده داشتند

معاون اول قوه قضائیه گفت: آیت الله گیلانی از سخت ترین کارهای نظام یعنی مسئولیت قضایی را برعهده داشتند که در این حوزه خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه امروز صبح در حاشیه مراسم تشیع پیکر آیت الله گیلانی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به شخصیت ایشان اظهار داشت: آیت الله گیلانی یک عالم ربانی بود که قبل از پیروزی انقلاب به عنوان استاد علم، فقه، اصول و فلسفه مطرح بودند و همچنین در کارنامه خود نیز نقش مبارزه با رژیم ستمشاهی را دارند.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاید از سخت ترین کارهای نظام که نقش قضاوت بود را برعهده داشتند که آیت الله گیلانی در این حوزه نیز خوش درخشیدند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: ایشان ولایت مدار، تکلیف مدار و زمان شناس بودند که این مسائل نیز برای یک مسئول بسیار مهم است.

رئیسی ادامه داد: ایشان قبل از انقلاب در موضع حمایت از امام و مبارزه با حکومت ستمشاهی به ایفای نقش پرداختند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت حفظ معارف نظام اسلامی است تلاش خود را انجام دادند.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ایشان در سنگر قضا حقیقتا اجرای احکام نورانی اسلام را برعهده داشتند.

 

کد مطلب 2328911

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