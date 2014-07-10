جشن روزه داران کوچک در کیش برگزار شد

مهناز امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در این جش کودکان با ارسال دعوت نامه به همراه والدین خود دعوت شدند و ماه رمضان را با برگزاری برنامه های شاد و فرهنگی با حضور هنرمندان محبوب کودکان به جشن وشادی پرداختند.

رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش افزود: دراین جشن که کودکان به همراه خانواده هایشان حضور پیدا کردند به مدت زمان دو ساعت قبل از افطار از خوردن و آشامیدن خودداری کردند.

امیری اظهار داشت: برگزاری جشن برای کودکان در ماه مبارک رمضان با حضور عموقناد، عموشکلات و گروه "جمعه جمعه" با هدف ایجاد فضایی شاد و جذاب برای آنها در ماه مبارک رمضان برنامه ریزی شد که با استقبال چشمگیر ی روبرو شد.

وی به تجربه موفق برگزاری روز جهانی کودک در جزیره کیش اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری جشن روزه داران کوچک می تواند به عنوان الگویی برای سرزمین اصلی مانند روزجهانی کودک مدنظر قرار بگیرد.

این مسئول امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در این جشن، کودکان خواسته های خود را از خدواند مهربان در قالب پیام هایی در دعوتنامه های خود می نویسند و در مسابقات متنوع با موضوع رمضان شرکت کردند.

این جشن مخصوص کودکان در پارک شهر جزیره کیش با شکوه خاصی برگزار شد و در پایان به کودکان و والدین آنان هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.