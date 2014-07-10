فرهنگ جهاد و شهادت عراق را نجات خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح پنج شنبه در دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به اینکه شهدا در اسلام اهمیت بسیار دارند اظهار داشت: آیهای در قرآن که خطاب به پیامبر است و به موضوع شهادت اشاره دارد، چهار موضوع مهم را یادآوری میکند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین این موضوعات این است که شهدا زندهاند و مقامشان قرب الهی است.
استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: مسئله دیگر که در قرآن نسبت به شهدا به آن تاکید شده این است که آنها نزد خداوند روزی دارند.
وی با اشاره به اینکه این روزی مادی نیست بلکه معنوی است گفت: شهدا هم زنده جاوید هستند و هم از مقام معنوی نزدیکی به خداوند استفاده میکنند.
آیتالله مکارم شیرازی اضافه کرد: فعلی که در این آیه به کار رفته استمرار دارد یعنی شهدا مرتب از این روزیهای معنوی بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به اینکه خصوصیت دیگر شهدا در علم آخرت شادی معنوی آنان است افزود: بنا بر تصریح قرآن در قیامت برای شهدا هیچ اندوه و ترسی نیست بلکه به کسانی که به آنها ملحق نشدهاند بشارت میدهند که از وضعیت ما غصهای نداشته باشید.
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه بالاتر از این مقامی برای انسان قابل تصور نیست تصریح کرد: کسانی که به خانواده شهدا و ایثارگران خدمت کرده و یاد شهدا را زنده میکنند از این فیوضات معنوی بهرهای خواهند برد.
وی با اشاره به اینکه بزرگداشت شهدا و ایثارگران دو فایده مهم دارد ابراز داشت: بخشی از این فایده نسبت به گذشته است و بخشی نسبت به آینده.
آیتالله مکارم شیرازی گفت: بخشی که مربوط به گذشته است حق شناسی است. اگر شهدا نبودند نظام و آرامش امروز ما نبود پس ما باید قدرشناس این نعمت باشیم.
وی اضافه کرد: فایده بزرگداشت یاد و خاطره شهدا برای آینده این است که موجب میشود اگر دشمن دوباره به مرزهای ما تجاوز کند، جوانانی که با فرهنگ ایثار و شهادت بزرگ شدهاند، مقابل او خواهند ایستاد.
این مرجع تقلید افزود: اگر نسبت به فرهنگ شهادت بیاعتنایی شده و حق شهیدان و جانبازان ادا نشود، در آینده انگیزهها برای ایستادگی از بین میرود.
فرهنگ شهادت منطقه را بیمه کرده است
وی با اشاره به تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در معادلات منطقه و جهان گفت: وقتی مرجعیت عراق فتوای مبارزه با داعش را صادر کرد، حدود سه میلیون نفر برای مقابله با این گروه ثبت نام کردند و تا جایی که ظرفیتی برای ثبت نام دیگر علاقمندان نبود.
آیتالله مکارم شیرازی این استقبال از فتاوای جهاد در موقعیتهای حساس را محصول زنده نگه داشتن یاد شهدا و بزرگداشت فرهنگ شهادت دانست که موجب نجات کشورهای اسلامی و شیعی از بحرانهای مختلف میشود.
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب بسیار برای شهدا مقام قائل هستند اضافه کرد: ملت ما پس از سالها که از جنگ تحمیلی گذشته، وقتی آثاری از شهدا به میان آنها میآید با تمام توان احترام میگذارند.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه برخی قلم به دستها میخواهند مسئله شهادت را کم رنگ کنند گفت: اگر این موضوع کم رنگ شود، آینده ما به خطر خواهد افتاد.
وی خطاب به مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگر قم خاطرنشان کرد: بهترین ذخیره قیامت خدمت به خانواده شهدا جانبازان و ایثارگران است. توفیق این خدمت، نعمت کمی نیست و باید نسبت به آن شکرگزار بود.
آیتالله مکارم شیرازی دیدار از خانواده شهدا و خدمت به ایثارگران انقلاب اسلامی را یکی از بهترین عبادتها در ماه مبارک رمضان دانست.
وی ضمن تاکید بر لزوم دیدار مرتب از خانواده شهدا و رسیدگی به وضعیت جانبازان افزود: رسانهها هم باید در مسیر ترویج این فرهنگ نقش خود را ایفا کنند.
قم پیشتاز عرصه جهاد و شهادت است
در ادامه این دیدار سید جواد هاشمی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم با اشاره به پیشتاز بودن مردم قم در دوران انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: استان قم 6 هزار شهید و 11 هزار جانباز به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.
وی با اشاره به برنامه منظم بنیاد شهید برای دیدار با خانواده شهدا خاطرنشان کرد: تا کنون نزدیک به هزار دیدار داشتهایم و در هفته دو یا سه برنامه در این راستا تدارک میبینیم که مسئولان استانی هم در این مسیر ما را همراهی میکنند.
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