استقبال بالای مردم از نمایشگاه قرآن کریم در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صفی‌پور صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مقارن شدن افتتاح این نمایشگاه با ماه مبارک رضان توقع استقبال زیاد مردم را نداشتیم اما با خیل عظیمی از جمعیت در نمایشگاه مواجه شدیم که این امر نشان از علاقه مردم مومن تبریزی به مباحث قرآنی دارد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه، اولین نمایشگاه قرآنی است که با این وسعت و تنوع برگزار می‌شود و به همین دلیل در روزهای آتی نیز شاهد بازدید تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان از این نمایشگاه خواهیم بود.

صفی‌پور افزود: بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از موسسات قرآنی استان در دو سال گذشته هزینه شده است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این نمایشگاه گفت: نشریه، نمایش عروسکی و مسابقه قرآن بخش کودک، بخش صهیونیسم‌شناسی، محفل انس با قرآن کریم با حضور گروه‌های بین‌المللی تواشیح و قاریان بین‌المللی آقایان وحید وکیلی و حامد ولی‌زاده از جمله برنامه‌های جانبی برگزار شده در این نمایشگاه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: همچنین ارائه مشاوره در زمینه های مختلف دینی و اجتماعی از دیگر بخش‌های این نمایشگاه خواهد بود.

صفی پور با اشاره به بهره بری از هنر هنرمندان در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه بهترین فرصت برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های هنرمندان بوده و باید شاهد ایجاد خلاقیت به منظور جذب قشر جوان به سمت مفاهیم قرآنی باشیم.

وی ادامه داد: همچنین اجرای مسابقه نقاشی دیجیتالی با موضوع دست‌های کوچک دعا، ارائه آثار هنری و رونمایی از قرآن نوشته شده بر روی سنگ و کتابت همزمان قرآن کریم با خودکار توسط 600 نفر از هنرمندان نیز از دیگر بخش های اجرایی این نمایشگاه است.