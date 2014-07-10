  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

حجت‌الاسلام علوی در جمع خبرنگاران:

آیت‌الله محمدی‌گیلانی فقیهی مبارز و فیلسوفی با دقت نظر و عالم وارسته بودند/ حضور درهمه عرصه‌های مبارزه با تمام توان

آیت‌الله محمدی‌گیلانی فقیهی مبارز و فیلسوفی با دقت نظر و عالم وارسته بودند/ حضور درهمه عرصه‌های مبارزه با تمام توان

وزیر اطلاعات با بیان اینکه آیت‌الله محمدی گیلانی عالمی فقیه، فیلسوف و وارسته بودند، گفت: ایشان در تمام عرصه های مبارزه با تمام توانشان حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات امروز صبح در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدی‌گیلانی در جمع خبرنگاران با اشاره به فضیلت های اخلاقی ایشان اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی فقیهی مبارز، فیلسوفی با دقت نظر و یک متکلم سنجیده بودند.

وی افزود: ایشان عالمی وارسته شناخته می شدند که در زمینه حل معضلات علمی برای شاگردانشان از یک بیان رسا و وافی برخوردار بودند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ایشان با یک سعه صدر و بزرگواری سوالات و شبهات را پاسخ می دادند و ایشان نیز یک وزنه علمی و چهره مبارزی بودند که در تمام عرصه های مبارزه با تمام توانشان حضور داشتند.

حجت الاسلام علوی اضافه کرد: ایشان پس از پیروزی انقلاب هر جا که امام راحل و مقام معظم رهبری تشخیص می دادند که وظیفه ای را در نظام اسلامی به انجام برسانند، آیت الله محمدی گیلانی با تمام توان مسئولیت را می پذیرفتند و به انجام وظیفه می پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: مرحوم آیت الله گیلانی از خودشان میراث علمی ارزشمندی وکارنامه زیبا و بسیار درخشانی را از خود به یادگار گذاشتند.

کد مطلب 2328917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها