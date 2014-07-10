به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات امروز صبح در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدی‌گیلانی در جمع خبرنگاران با اشاره به فضیلت های اخلاقی ایشان اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی فقیهی مبارز، فیلسوفی با دقت نظر و یک متکلم سنجیده بودند.

وی افزود: ایشان عالمی وارسته شناخته می شدند که در زمینه حل معضلات علمی برای شاگردانشان از یک بیان رسا و وافی برخوردار بودند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: ایشان با یک سعه صدر و بزرگواری سوالات و شبهات را پاسخ می دادند و ایشان نیز یک وزنه علمی و چهره مبارزی بودند که در تمام عرصه های مبارزه با تمام توانشان حضور داشتند.

حجت الاسلام علوی اضافه کرد: ایشان پس از پیروزی انقلاب هر جا که امام راحل و مقام معظم رهبری تشخیص می دادند که وظیفه ای را در نظام اسلامی به انجام برسانند، آیت الله محمدی گیلانی با تمام توان مسئولیت را می پذیرفتند و به انجام وظیفه می پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: مرحوم آیت الله گیلانی از خودشان میراث علمی ارزشمندی وکارنامه زیبا و بسیار درخشانی را از خود به یادگار گذاشتند.