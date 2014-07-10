سهامداران پتروشیمی گلستان منتظر پایان وعده هشت ساله/ دولت یازدهم اعتماد رفته را بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مجتمع پتروشيمي آمونياک و اوره در گلستان از مصوبات سفر اول رياست جمهوري به اين استان است که تاکنون برغم گذشت حدود 9 سال از تصویب آن و هفت سال از آغاز عملیات اجرایی تنها حدود 20 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.

مجتمع پتروشیمی گلستان پس از بهره برداری، سالانه یک میلیون تن کود اوره و 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد که 650 هزار تن از آمونیاک تولیدی در داخل مجتمع به مصرف می رسد و 350 هزار تن آن نیز به خارج صادر می شود.

استقبال باور نکردنی مردم از سهام شرکت سهامی پتروشیمی گلستان در زمان پذیره نویسی در آبان 85 نشان داد که اگر دولتمردان جدیتی به اجرای این پروژه نداشته باشند مردم حرف و وعده آنان را باور کرده و به میدان آمدند. مشارکت بیش از 90 هزار نفر از شهروندان گلستانی و غیر گلستانی از پذیره نویسی سهام این شرکت گرچه موجی از امید را در بین مردم و رسانه ها به وجود آورد ، اما مسئولان اجرایی بهتر از همه می دانستند که این حضور کار و مسئولیت آنان را سنگین تر کرده است.

برغم آنکه کلنگ احداث این مصوبه مهم با حضور مسئولان عالی وزارت نفت در همان آذرماه 85 به زمین زده شد، اما کندی اقدامات و درگیریهای اداری سازمانهای مرتبط با این پروژه، موجب شده که بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه این مصوبه دولت را تنها "سنگ بزرگ" بدانند.

در این مجال با مروری بر ماجراهای 9 سال گذشته این داستان ، سعی داریم ابعاد مختلف آنرا موشکافی کرده و در نهایت وضعیت کنونی آنرا بیان کنیم.

پس از برگزاری مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیات مدیره مجتمع پتروشیمی گلستان در سال 85، امید اجرایی شدن آن در بین مردم و سهامداران به شدت افزایش یافت و همگان گمان می کردند که صرف مصوبه هیات دولت می تواند ضامن مستحکمی برای این پروژه مهم باشد. امری که در حوادت ماهها و سالهای بعد نشان داد که اینچنین نیست.

استاندار دولت نهم: پتروشیمی سه ساله به پایان می رسد

در این میان استاندار وقت گلستان در مراسم نمادین کلنگ زنی پتروشیمی گلستان در سال 85 با اشاره به سخنان رییس جمهوری و مسئولان عالی وزارت نفت با خوشبینی تمام از ایجاد عسلویه جدید در کمتر از سه سال در گلستان خبر داد. علی محمد شاعری در همان مراسم با قاطعیت تمام سال 88 را سال افتتاح پتروشیمی گلستان اعلام کرد ، امری که ما هنوز منتظر گامهای نخست آن هستیم.

وی افزود: "احداث مجتمع پتروشیمی در استان می تواند این منطقه را از محرومیت خارج کرده و اقتصاد استان را متحول کند.

گرچه استاندار وقت بارها اعلام کرد کمتر از هشت ماه این مصوبه اجرایی شده است ، اما سهامداران و اعضای هیات مدیره این شرکت نتوانستند نگرانی های خود را از کندی کارها و بلکه توقف کار در این مجتمع پنهان کنند. از اینرو ایستایی و رکود در روند اجرایی این طرح ملی موجب شده که بسیاری از سهامداران نسبت به سرمایه گذاری خود نامطمئن و حتی نگران شوند.

موج نگرانی سهامداران و اعضای غیردولتی هیات مدیره موجب شد که داستان اجرای این مصوبه مهم سفر نخست رییس جمهوری به گلستان به مساله اول استان مبدل شود و همه از خود بپرسند چرا دولت با پرداخت وام ارزی و شروع جدی بخش مهم کارها موافقت نمی کند و اگر قرار بود دولت اینگونه عمل کند چرا آنرا تصویب و به تصویب آن هم افتخار می‌کرد.

البته برخی از مسئولان ارشد استان و نیز نمایندگان استان در مجلس بارها نارضایتی خود از کندی روند اجرایی شدن این پروژه را به مسئولان اعلام کردند تا شاید محرکی برای برون رفت از این وضعیت باشد. در این میان آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان بارها نسبت به توقف و کندی اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان انتقاد کرد و خواستار سرعت عمل مسئولان شده بود.

وی در نشستی با مسئولان استان در این رابطه گفت: برخی پروژه‌ها نیز در این دولت به هر دلیلی انجام نرسیده است که نمونه‌های آن در گلستان کاملا مشهود است و به چشم می‌خورد.

آیت الله نورمفیدی در ادامه با اشاره به تعویق افتادن پروژه بزرگ پتروشیمی گلستان گفت: ما با این پتروشیمی امیدهای زیادی در زمینه رشد، رونق و توسعه استان گلستان به لحاظ اقتصادی و اشتغالزائی بسته بودیم، اما هنوز حرکت موثری در این خصوص انجام نشده است.

وی خطاب به مسئولان استانی گفت: مدیران ارشد استان و مسئولان پتروشیمی باید در این خصوص دلایل و ادله محکمی در خصوص این تاخیر به مردمی که همیشه سئوال دارند ارائه دهند، زیرا این مردم که بخش عمده ای از کارمندان دولت بودند که با گرفتن وام در این پروژه سرمایه گذاری کردند.

عمر دولت نهم و دهم کفاف احداث پتروشیمی را نداد

عمر دولتهای نهم و دهم به پایان رسید در حالیکه مهمترین مصوبه استانی دولت نهم که در اسفند 84 تصویب شد ره به جایی نبرد و بیش از 94 هزار سهامدار پتروشیمی گلستان نسبت به عدم تعهد دولت به وعده خویش به شدت ناراضی بودند و خواستار پاسخگویی مسئولان اجرایی بودند. پاسخی که هرگز اتفاق نیفتاد تا اعتماد ده ها هزار سهامدار به مسئولان دچارخدشه جدی شود و حدود 50 میلیارد تومان سرمایه آنان به مدت هشت سال بلاتکلیف بماند, این در حالی بود که بسیاری از پروژه های پتروشیمی در سایر استانها اجرا شده و به بهره برداری رسید.

زمان گذشت تا اینکه دولت یازدهم درمرداد 92 در کشور استقرار یافت, شروع فعالیت دولت جدید با سخنان حمایت آمیز بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در نخستین ماه فعالیت خود وازد فاز جدیدی شد. زنگنه در دیدار با مسئولان پتروشیمی های سراسر کشور در شهریور 92 بر ضرورت رفع مشکلات پتروشیمی های گلستان و زنجان که سهامداران آن عموم مردم هستند تاکید کرد. امری که موجب شد تا دولت یازدهم گام نخست خود در این مسیر را محکم بردارد.



بلافاصله یک ماه بعد وام ارزی 277 میلیون یورویی تصویب شد که موجب خوشحالی و امیدواری سهامداران شد و همه انتظار داشتند که در سال 92 با پرداخت وام ارزی و تامین تسهیلات ریالی این پروژه وارد فاز اجرا شود. ولی متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده و مردم همچنان منتظرند که دولت یازدهم مهمترین وعده دولت نهم را عملی کند تا شاهد رونق اقتصادی در استان و ایجاد اشتغال برای بیش از پنج هزار نفر باشیم.

یکی از سهامداران گرگانی پتروشیمی گلستان معتقد است که دولت باید این زخم چند ساله را با تلاش‌های بیشتر و اقدامات عملی درمان کند. "علیرضا حسینی" می گوید: انتظار داریم که مسئولان دولت جدید همانطوریکه تاکنون بر اهمیت این پروژه تاکید کردند برای نهایی شدن آن هم گامهای سریعتری بردارند.

دولت یازدهم اعتماد از دست رفته را بازگرداند

به گفته وی, تاخیر بیش از این قابل قبول نیست و مسئولان جدید نباید راه مسئولان گذشته را بروند و وعده روی وعده دهند و عملی نباشد.

آرزو معتمدی یکی دیگر از سهامداران پتروشیمی گلستان بر این باور است که مردم دیگر هیچ حرفی را باور نمی کنند و مسئولان باید فقط عمل کنند, با مصاحبه و سخنرانی که نمی توان این مجتمع را ساخت.

وی تصریح می کند: امیدوارم که مدیران دولت فعلی اعتماد از دست رفته سهامداران را با عمل به وعده های مسئولان قبلی بازگردانند و مانع اتلاف بیشتر سرمایه هزاران سهامدار پتروشیمی نشوند.



در عین حال اخبار خوبی از مسئولان جدید به گوش می رسد و البته تا این اخبار خوش رنگ واقعیت نگیرد مردم و سهامداران گلستان ممکن است آنرا باور نکنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به عنوان متولی بخش صنعت استان گفت:۹۰ درصد مشکل ارزی و وام صندوق توسعه ملی پتروشیمی گلستان حل شده و تا یک ماه آینده این تسهیلات محقق می‌شود. "حسین قوانلو" افزود: برای تکمیل طرح پتروشیمی گلستان به ما این امید را داده‌اند که به زودی 270 میلیون یورو تسهیلات ارزی آن محقق شود.



وی با بیان اینکه پروژه پتروشیمی گلستان به عنوان طرح های ویژه در دست پیگیری است، افزود: 90 طرح به صورت ویژه از سراسر کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت معرفی شده که پتروشیمی گلستان یکی از این موارد است.



سهامداران اینک از خود می پرسند که آیا اینکه پتروشیمی به عنوان تنها پروژه اولویت دار وزارت صنعت و معدن برای استان شناخته شود برای رفع موانع آن کافی است یا اینکه باید شاهد تلاش بیشتر مسئولان باشیم.

رییس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی گلستان نیز با بیان اینکه ما هم مانند همه سهامداران منتظر عملی شدن وعده ها هستیم از رو به پایان بودن مراحل اداری پرداخت وام ارزی این پروژه خبر داد.

الطفات کامیاب افزود: ما انتظار داریم که مسئولان محترم ملی و استانی همانگونه که در یک سال اخیر حمایت‌های ارزشمندی داشتند برای به نتیجه رسیدن این حمایتها هم گامهای جدی تری بردارند.

با اینهمه اکنون توپ در زمین دولت یازدهم استا تا پیش از سفر استانی دکتر روحانی به گلستان تکلیف این پروژه را مشخص نماید. بدون تردید مسئولان دولت یازدهم به خوبی می دانند که برای برون رفت از رکود و بیکاری در استان گلستان تنها باید به راه اندازی این پروژه مهم دلخوش بود که تاکنون 20 درصد رشد داشته و پراخت وام ارزی 277میلیون یوروی نیز صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات می شود که حدود 75درصد پروژه نیز مربوط به آن است.



سهامداران امیدوارند که دولت یازدهم با تدبیر خود امید را به بیش از 94 هزار سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی گلستان بازگرداند تا در کنار آن شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی در استان محروم گلستان باشیم.