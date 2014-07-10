پیوند ورزش و بسیج عامل رشد فرهنگ ورزشی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی نرگسیان صبح امروز در جلسه تودیع و معارفه مسئول بسیج ورزشکاران در محل اداره ورزش و جوانان این شهرستان اظهار داشت: حوزه فعالیت بسیج با توجه به بررسی‌های که صورت گرفت از تک بعدی بودن خارج و در عرصه های مختلف ورزشی، دانشجویی و دانش آموزی، اساتید، پزشکان، فرهنگیان و سایر اقشار گسترش یافت که اکنون 19 قشر بسیجی در سطح کشور و شهرستان شناسایی و فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانش آموزان باید در سه حوزه تحصیل، تهذیب و ورزش فعال شوند، خاطرنشان کرد: اهمیت و نقش ورزش بر همگان واضح و روشن است و به ویژه در قشر سالمندان و جوانان این امر اهمیت خاصی داشته که مورد تاکید رهبر بوده و از لحاظ بهداشتی و سلامتی ورزش راهگشای تامین نشاط و تندرستی در جامعه است.

فرمانده ناحیه سپاه فریدونشهر اضافه کرد: بسیج ورزشکاران در بین سایر اقشار بسیج حائز اهمیت بوده که می توان در این زمینه مانور بیشتری در خصوص جذب جوانان و گسترش فرهنگ بسیجی، اسلامی و ایرانی در بین اقشار ورزشی و غیر ورزشی داشت.

وی افزود: مسئول جدید بسیج ورزشکاران باید با تعامل و روابط عمومی گسترده با هیات های ورزشی و همچنین رابطی بین ناحیه سپاه فریدونشهر و اداره ورزش و جوانان این شهرستان داشته باشد.

رییس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر در حاشیه این جلسه اظهار داشت: مسئولان و اعضای هیات‌های ورزشی باید با کمک بسیج ورزشکاران بعد فرهنگی ورزش را در سطح شهرستان ارتقا داده که این امر از اهداف اصلی ورزش است.

محمود یسلیانی ادامه داد: حوزه بسیج ورزشکاران با ورود به عرصه های فرهنگی و ورزشی در سطح جامعه می تواند بهره‌ها و دستاوردهای بزرگی را نصیب جامعه و سالم سازی اقشار مختلف کند.

وی اضافه کرد: مساعدت و ياري رساندن در حوادث غيرمترقبه، همكاري با اداره ورزش و جوانان در ارائه آموزش‌هاي تخصصي در زمينه های فرهنگي و ورزشی به مربيان ورزش و هیات های ورزشی، آسيب شناسي ورزش شهرستان و بررسي فرصت‌ها و تهديدها از جمله برنامه‌ها و فعالیت های بسيج ورزشكاران است.