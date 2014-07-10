تسهیلات بانکی نوسازی ناوگان حمل و نقل باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، داود کشاورزیان صبح پنجشنبه در نشست با شاغلین، دست اندرکاران و سرمایه گذاران بخش حمل و نقل استان اردبیل افزود: هم اکنون میزان وام پرداختی برای نوسازی 160 میلیون تومان می باشد که رقم بسیار کمی است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به دلیل پایین بودن توسط رانندگان جذب نمی شود، یادآور شد: اعتقاد داریم که با توجه به قیمت فعلی خودرو باید وام پرداختی به این بخش تا میزان 70 الی 80 درصد قیمت خودروهای بخش حمل و نقل افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: استعلام از بانک‌ها نشان می‌دهد که استقبالی از این تسهیلات صورت نگرفته و در مجموع کمتر از 500 پرونده در این خصوص تشکیل و از این تعداد 25 پرونده شریط لازم را اخذ کرده‌اند، اما هنوز دریافت تسهیلاتی را شاهد نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه برای حل این مسئله روش های مختلفی مطرح و در حال بررسی است، ادامه داد: بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با مشکلاتی روبرو است که باید حل شود، یکی از این مشکلات افزایش خودروهای ناوگان حمل و نقل است که موجب می شود درآمد رانندگان کاهش یابد.

کشاورزیان این مهم را یکی از دلایل عدم افزایش تسهیلات نوسازی دانست و تشریح کرد: بانک‌ها اعتقاد دارند که افزایش وام پرداختی برای نوسازی با توجه به بازپرداخت آن ریسک بالایی دارد که این مشکلات باید حل شود.

شرایط تاسیس شرکت های حمل و نقل بازنگری می شود

وی همچنین از بازنگری و تغییر شرایط تاسیس شرکت‌های حمل و نقل در کشور خبر داد و عنوان کرد: در خصوص صدور مجوز و تاسیس شرکت‌های مسافربری و بازبری و بین المللی در حال بازنگری هستیم که در آینده اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور یکی از بخش های این بازنگری را تعداد شرکت ها برشمرد و تاکید کرد که تعداد شرکت‌های حمل و نقل در کشور از جمله مسایلی است این سازمان روی آن کار می کند.

وی به مشکلاتی مانند صدور کارت هوشمند برای ماشین های سنگین و ضعف های موجود در آن اشاره کرد و افزود: هم اکنون صدور کارت هوشمند برای کامیون 10 سال، اتوبوس پنج سال و... می باشد که اختلاف نظرهایی نیز در این زمسنه به چشم می خورد.

کشاورزیان با بیان اینکه برخی در این خصوص اعتقاد دارند باید این سقف برداشته شده و براساس عمر خودرو کارت هوشمند صادر شود، بیان داشت: در این زمینه عمر 25 سال برای کامیون و 30 سال را برای اتوبوس پیشنهاد می دهند، برخی نیز اعتقاد دارند این سقف برداشته شده و کارت هوشمند فقط با تائید معاینه فنی صادر شود.

وی اضافه کرد: اینها مسایلی است که در دست بررسی است تا به بهترین راه حل دست یابیم، چرا که شرایطی گذاشته ایم که تبدیل به ابزار خلاف دیگران شده که باید این موارد بازنگری و با شرایط دقیق و درست اجرا شود.

این مسئول همچنین از لغو مصوبه اخذ بارنامه برای حمل و نقل در مسافت های بیشتر از 20 کیلومتر خبر داد و ادامه داد: تمام خودروهای سنگین از هر نوع و با هر کارایی تعریف شده باید برای فعالیت بارنامه دریافت کنند.

در این نشست نماینده انجمت صنفی رانندگان استان اردبیل نیز عدم بیمه تکمیلی رانندگان، تامین سوخت برای خودروهای جدید بخش حمل و نقل به دلیل مصرف بالا، نوشتن بارنامه های صوری به دلیل فرار از مالیات از سوی شرکت های حمل و نقل و... را از مهمترین مشکلات رانندگان برشمرد.

فتحی برخورد ضعیف سازمان حمل و نقل با ماده 12، غیراستاندارد بودن قطعات وارد شده و در نتیجه عدم ارائه معاینه فنی به دلیل همین نقص و... را از دیگر مشکلات این حوزه بیان کرد.