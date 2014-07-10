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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۹

بهروزين:

ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید برای اصلاح صنعت مرغداری آذربایجان شرقی ضروری است

ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید برای اصلاح صنعت مرغداری آذربایجان شرقی ضروری است

تبریز – خبرگزاری مهر: مدير امور طيور سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي، ایجاد زنجیره‌های یکپارچه تولید را برای اصلاح ساختار صنعت مرغداری استان ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جاويد بهروزين صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح ساختار مرغداري‌ها از لحاظ تهويه، نور، عایق‌سازی دیوار و سقف سالن‌ها در برابر حرارت و حتي مديريت ضروري به نظر مي‌رسد و بر همین اساس اصلاح ساختار حاکم بر صنعت مرغداری استان از طریق ایجاد زنجیره های یکپارچه تولید باید صورت گیرد تا به دنبال آن شاخص و راندمان تولید نیز بهبود یابد.

وی در ادامه به مشکلات مرغدارن استان نیز اشاره و تصریح کرد: نوسان قيمت نهاده ها و همچنين عدم توسعه يافتگي سالن هاي پرورش مرغ از مهم ترين مشکلات توليد کنندگان گوشت مرغ در آذربایجان شرقی است که افزايش آگاهي از نيازهاي طيور و رعايت راهکارهاي اقتصادي در پرورش آنها در کنار اصلاح ساختار کلی صنعت مرغداری استان می تواند در کاهش این مشکلات و در نتیجه ضرر و زیان تولید کنندگان تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدير امور طيور سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي همچنین شهرستان هاي ميانه و شبستر را به عنوان مناطق نمونه استان در توليد گوشت مرغ اعلام و با اشاره به پیش بینی تولید امسال اظهار داشت: مرغداران استان در سال گذشته موفق به توليد 81 هزار تن گوشت مرغ شده بودند، بر اساس پیش بینی و نظر کارشناسان سازمان، رسیدن به توليد 86 تا 87 هزار تن گوشت مرغ در سال مديريت جهادي ممکن خواهد بود.

کد مطلب 2328927

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