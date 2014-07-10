به گزارش خبرنگار مهر، جاويد بهروزين صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح ساختار مرغداري‌ها از لحاظ تهويه، نور، عایق‌سازی دیوار و سقف سالن‌ها در برابر حرارت و حتي مديريت ضروري به نظر مي‌رسد و بر همین اساس اصلاح ساختار حاکم بر صنعت مرغداری استان از طریق ایجاد زنجیره های یکپارچه تولید باید صورت گیرد تا به دنبال آن شاخص و راندمان تولید نیز بهبود یابد.

وی در ادامه به مشکلات مرغدارن استان نیز اشاره و تصریح کرد: نوسان قيمت نهاده ها و همچنين عدم توسعه يافتگي سالن هاي پرورش مرغ از مهم ترين مشکلات توليد کنندگان گوشت مرغ در آذربایجان شرقی است که افزايش آگاهي از نيازهاي طيور و رعايت راهکارهاي اقتصادي در پرورش آنها در کنار اصلاح ساختار کلی صنعت مرغداری استان می تواند در کاهش این مشکلات و در نتیجه ضرر و زیان تولید کنندگان تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدير امور طيور سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي همچنین شهرستان هاي ميانه و شبستر را به عنوان مناطق نمونه استان در توليد گوشت مرغ اعلام و با اشاره به پیش بینی تولید امسال اظهار داشت: مرغداران استان در سال گذشته موفق به توليد 81 هزار تن گوشت مرغ شده بودند، بر اساس پیش بینی و نظر کارشناسان سازمان، رسیدن به توليد 86 تا 87 هزار تن گوشت مرغ در سال مديريت جهادي ممکن خواهد بود.